Fintech-компания LeoGaming включена в карту украинских стартапов, основанных женщинами

В честь Международного женского дня информационная платформа о стартапах Dealroom совместно с WTECH Ukraine выпустила карту украинских стартапов, основанных женщинами. В нее вошли 10 украинских финтех-проектов, в том числе компания LeoGaming.

Почему это важно?

Платформу Dealroom создали в 2013 году в Амстердаме как источник информации о стартапах и инвесторах. На данный момент репорты на основе данных Dealroom выходят на Economist, Financial Times, BBC, The New York Times и the Washington Post. WTECH - первое в Украине комьюнити для женщин-лидеров в IT & tech бизнесе.

"Fintech-рынок Украины можно назвать одной из наиболее сбалансированных отраслей в плане репрезентации женщин в руководящем составе и основателях. Это лишний раз говорит о том, что финтех-бизнес – это бизнес новых и равных возможностей для всех: от наших коллег до клиентов. Благодарю Dealroom за внимание и оценку нашей работы", – заявила CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

Напомним, ранее Алена Дегрик Шевцова была включена в список топ-50 самых влиятельных женщин финтех-отрасли, а недавно международная платежная система LEO была внесена в категорию важных платежных систем Украины.