Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть 'скорых' для спасения украинцев

Финская благотворительная организация Pro patria Suomi-Ukraina Ry при поддержке Lions Club, а также Общества украинцев в Финляндии и Общества украинцев Тампере передали благотворительному фонду Dobrobut Foundation (основан медицинской сетью "Добробут") 6 современных автомобилей неотложной медицинской помощи со всем необходимым оборудованием и медицинскими изделиями .

Общая стоимость техники и автомобилей составляет около 150 тысяч евро. Передача автомобилей от финских благотворителей состоялась в Киеве в медицинском центре "Добробут" на ул. Дмитрия Гросса.

Об этом рассказал у себя на странице Facebook генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Мазепа рассказал, что Dobrobut Foundation передаст эти автомобили на восток Украины для спасения жизней наших защитников и граждан, пострадавших от вражеских обстрелов.

Машины неотложной помощи полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в частности, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и другим. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых бойцов в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже во время перевозки.

Сами автомобили пригнали в Украину из финского города Нокиа сами члены Lions Club, преодолев расстояние более 1600 км.

Кроме того, в сотрудничестве с Dobrobut Foundation и спонсорством Общества украинцев Финляндии, все 6 автомобилей получили новое медицинское оборудование на сумму более 23 тыс. евро. Вдобавок Pro patria Suomi-Ukraina Ry вместе с Обществом украинцев Тампере передали около двух тонн гуманитарной помощи.

"Я чувствую тепло на душе, помогая народу, борющемуся с тьмой за свою свободу. Есть и личная история, связанная с Украиной. За несколько дней до моего первого визита в вашу страну моя жена рассталась со мной. Я был очень подавлен. Но Украина фактически вылечила меня — когда я увидел, что здесь происходит, то понял, что мои проблемы — это мелочи. Мы очень рады, что у нас надежный партнер в Украине — благотворительный фонд Dobrobut Foundation. Благодаря нашему сотрудничеству мы точно знаем, что гуманитарная помощь при финансовой поддержке нашего основного партнера Lions Club, а также при участии Общества украинцев в Финляндии и Общества украинцев Тампере попадет именно туда, где она нужна", - делится член Lions Club, соучредитель и сопредседатель Pro patria Suomi-Украина Ry Томми Торме.

"Я не перестаю удивляться, как желание помочь украинцам объединяет людей и организации из разных уголков мира. Я очень рад, что совместные усилия команды Dobrobut Foundation, Lions Club, Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Общества украинцев в Финляндии, Общества украинцев Тампере и нашего украинского партнера помогут обеспечить наших защитников машинами неотложной помощи и медицинскими расходниками", – констатировал директор Dobrobut Foundation Дмитрий Гросс.

Это уже не первый случай сотрудничества Dobrobut Foundation и Pro patria Suomi-Ukraina Ry. В прошлом году благотворительный фонд медицинской сети "Добробут" получил фуру с медицинскими инструментами, изделиями для одноразового использования, мебелью, а также наборами для новорожденных детей. в прифронтовых зонах, а также малозащищенным внутриперемещенным лицам.