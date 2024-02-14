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Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть "скорых" для спасения украинцев

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть 'скорых' для спасения украинцев

Финская благотворительная организация Pro patria Suomi-Ukraina Ry при поддержке Lions Club, а также Общества украинцев в Финляндии и Общества украинцев Тампере передали благотворительному фонду Dobrobut Foundation (основан медицинской сетью "Добробут") 6 современных автомобилей неотложной медицинской помощи со всем необходимым оборудованием и медицинскими изделиями .

Общая стоимость техники и автомобилей составляет около 150 тысяч евро. Передача автомобилей от финских благотворителей состоялась в Киеве в медицинском центре "Добробут" на ул. Дмитрия Гросса.

Об этом рассказал у себя на странице Facebook генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть "скорых" для спасения украинцев

Мазепа рассказал, что Dobrobut Foundation передаст эти автомобили на восток Украины для спасения жизней наших защитников и граждан, пострадавших от вражеских обстрелов.

Машины неотложной помощи полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в частности, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и другим. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых бойцов в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже во время перевозки.

Сами автомобили пригнали в Украину из финского города Нокиа сами члены Lions Club, преодолев расстояние более 1600 км.

Кроме того, в сотрудничестве с Dobrobut Foundation и спонсорством Общества украинцев Финляндии, все 6 автомобилей получили новое медицинское оборудование на сумму более 23 тыс. евро. Вдобавок Pro patria Suomi-Ukraina Ry вместе с Обществом украинцев Тампере передали около двух тонн гуманитарной помощи.

Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть "скорых" для спасения украинцев

"Я чувствую тепло на душе, помогая народу, борющемуся с тьмой за свою свободу. Есть и личная история, связанная с Украиной. За несколько дней до моего первого визита в вашу страну моя жена рассталась со мной. Я был очень подавлен. Но Украина фактически вылечила меня — когда я увидел, что здесь происходит, то понял, что мои проблемы — это мелочи. Мы очень рады, что у нас надежный партнер в Украине — благотворительный фонд Dobrobut Foundation. Благодаря нашему сотрудничеству мы точно знаем, что гуманитарная помощь при финансовой поддержке нашего основного партнера Lions Club, а также при участии Общества украинцев в Финляндии и Общества украинцев Тампере попадет именно туда, где она нужна", - делится член Lions Club, соучредитель и сопредседатель Pro patria Suomi-Украина Ry Томми Торме.

"Я не перестаю удивляться, как желание помочь украинцам объединяет людей и организации из разных уголков мира. Я очень рад, что совместные усилия команды Dobrobut Foundation, Lions Club, Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Общества украинцев в Финляндии, Общества украинцев Тампере и нашего украинского партнера помогут обеспечить наших защитников машинами неотложной помощи и медицинскими расходниками", – констатировал директор Dobrobut Foundation Дмитрий Гросс.

Это уже не первый случай сотрудничества Dobrobut Foundation и Pro patria Suomi-Ukraina Ry. В прошлом году благотворительный фонд медицинской сети "Добробут" получил фуру с медицинскими инструментами, изделиями для одноразового использования, мебелью, а также наборами для новорожденных детей. в прифронтовых зонах, а также малозащищенным внутриперемещенным лицам.