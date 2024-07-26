Фильм об энергетиках Донбасса получил награду от Киевстар ТВ в рамках 15-го ОМКФ

Во время церемонии закрытия 15 Одесского международного кинофестиваля платформа кино и телевидения Киевстар ТВ вручила победителю конкурса Work in Progress денежный приз в размере 50 000 грн. Награду получил режиссер и продюсер Антон Штука за фильм "Последний Прометей Донбасса".

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В субботу, 20 июля, в Киеве в КВЦ "Парковый" состоялась торжественная церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля. На нем жюри отметило победителей национального и международного конкурса, а также победителей Work in Progress – конкурса, работы участников которого находятся на финальной стадии съемок или находятся на этапе пост-продакшена.

Одним из его победителей стал документальный фильм "Последний Прометей Донбасса" от украинского режиссера и продюсера Антона Штуки. Он получил приз от Киевстара ТВ в размере 50 000 грн. Награду вручила Марина Каплун , руководитель отдела контента Киевстар ТВ, которая в этом году была в жюри конкурса, а сама платформа стала информационным партнером ОМКФ.

"Мы всячески поддерживаем молодых творцов и видим будущее украинского кинематографа величественным, чтобы весь мир гордился нами. Антон Штука создал мощную незаурядную работу, не побоявшись пройти из-за очень сложных условий", — прокомментировала Марина Каплун.

В свою очередь Антон Штука отметил, что его фильм – о настоящих воинах света – работниках Кураховской ТЭС на Донетчине.

"Мы каждый день на себе ощущаем отключение электроэнергии. А лента – как раз о работниках электростанции, которые ежедневно находятся под обстрелами, но все равно продолжают работать – нести людям свет. Мне кажется, что этот проект очень актуален, поэтому я рад, что его отметили", – рассказал режиссер и продюсер фильма Антон Штука.

Кроме того, Марина Каплун отметила, что Киевстар ТВ системно поддерживает украинских кинематографистов, поэтому начинает работу над созданием собственного оригинального контента.

"Мы уже начали работу над созданием ориджиналов , то есть нашего оригинального контента . Это будут художественные проекты. Детальнее сможем рассказать впоследствии", – анонсировала Марина Каплун.

Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль проходил с 12 по 20 июля в Киеве. Его главным медиапартнером стала 1+1 media.