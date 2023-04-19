Фильм Антонио Лукича 'Люксембург, Люксембург' собрал более 5,5 мнл за первые дни проката: о чем эта лента

Фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" собрал 5,59 млн грн за первый уикенд проката (включая понедельник), его посмотрело более 36,400 зрителя. Лента производства кинопродакшена ForeFilms, продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко стала номером 1 по результатам кинопрокатного уикенда и показала второй лучший старт среди украинских проектов со времени начала полномасштабного вторжения.

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Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец. Съемки ленты происходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

"Люксембург, Люксембург" – второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, хорошо известного зрителям по комедии "Мои мысли тихие". Фильм принимал участие в конкурсе "Горизонты" на 79-м Венецианском международном кинофестивале, а 13 апреля 2023 года стартовал в украинских кинотеатрах.

"Люксембург, Люксембург" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом. Международная промо-поддержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.