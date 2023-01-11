Филатов проверил, как работают в Днепре мобильные генераторы для метрополитена

По всей стране сейчас используются графики аварийных отключений. Обесточивают не только жилые дома, но и инфраструктурные объекты, в том числе метрополитен. Для нормальной работы действующей ветки и сохранения новых тоннелей сверхважна своевременная откачка грунтовых вод, которые попадают сюда через водоносные горные породы. Ежедневно почти три десятка насосов откачивают отсюда более 6 миллионов литров воды.

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От этого зависит мощность конструкций подземки, исправность оборудования, а также безопасность того, что наруже дороги, сети, трамвайные пути и фундаменты домов.

В условиях ракетного террора россии и ее прицельных ударов по энергосистеме страны метро Днепра по указанию мэра Бориса Филатова снабдили высокомощными генераторами. Сейчас здесь протестировали дополнительный защитный протокол мобильных генераторов, которые автомобилями можно подвезти в любую точку подземки.

"Это — аварийный протокол, с которым хорошо справились сотрудники. Все работает, вода откачивается. Это — двойной контроль. Поэтому всем горожанам хочу сказать: независимо от ситуации с энергоснабжением, в отношении метро у нас все аварийные случаи предусмотрены", — сказал Филатовво время своей инспекции подземных тоннелей метро

Как известно, до начала полномасштабного вторжения России Днепровский метрополитен активно достраивали. Но с февраля прошлого года работы на трех проектируемых станциях пришлось приостановить. Все эти месяцы подземка используется не только как транспортная линия, но и убежище для людей во время воздушных тревог и даже площадка для безопасного проведения различных мероприятий.

Метрополитен также справился со всеми блекаутами, самый длинный из которых длился почти сутки.

"На каждой площадке стоят дизельные генераторы. Их нужно включить в течение двух часов и подать напряжение. Если зима и температура -15 или -20, то дизельный генератор может давать сбой. Сейчас мы обезопасены и от этого", - сказал начальник участка ЧП "Свитекс" Николай Соколов.