Фестиваль 'Черноморские Игры' в Киеве посетили более 1300 ВПЛ из Херсона

Благодаря сотрудничеству благотворительной платформы dity.help, благотворительных фондов Support Kherson и KRYLА более 1300 ВПЛ из Херсонщины стали гостями 19-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры", на этот раз вынужденно прошедшего в Киеве.

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В фестивальном городке был обустроен специальный творческий хаб для детей и взрослых художников Херсонщины. Художественную делегацию Херсона хабу представили: Народный артист Украины, основатель фестиваля "Мельпомена Таврии", генеральный директор-художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша Александр Книга, музыканты театра Ольга Уварова, Владимир Кононов, Лилия Кононова во главе с Артемом Филенко, исполнившим гимн Украины на центральной площади освобожденного Херсона, киевский волонтер и саксофонист Андрей Левищенко, известный своим исполнением "Молитвы за Украину" и гимн Украины на крыше затопленного дома после подрыва Каховской ГЭС, художницы Светлана Юрьева и Александра Кубанкина, фотограф Александр Корняков, поэтесса Алена Мовчан, музыкант и пожарный херсонский Виктор Ревенко, а также многочисленные мастерицы, которые проводили мастер-классы с детьми.

В Херсоне Хаби были представлены тематические выставки: выставка фотографа Александра Корнякова "Непокоренный Херсон", выставка художницы Светланы Юрьевой "50 оттенков зеленого". Также состоялась демонстрация фильма о Херсоне, розыгрыш книги "Херсонщина. Арт-сопротивление", была показана программа "Герои без оружия", организовано совместное рисование плакатов взрослыми и детьми, песни под гитару, стихи и рассказы о Херсоне.

Для детей было проведено 10 различных мастер-классов, таких как МК Пряники, МК Свечи, МК Оригами, МК Бисероплетение, МК Кукла-Мотанка, МК Браслеты, МК Оригами и Фетр, МК Развлекательные и Экспериментальные, Аквагрим и Глитер, МК Вышиванки также плетение косичек и танцевальные движки.