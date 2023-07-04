Фестиваль Atlas объявил благотворительный сбор и анонсировал лучшие выходные в Киеве

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, музыкальный фестиваль Atlas уже второй год не пройдет в привычном формате. Однако, как и в прошлом году, организаторы подготовили ряд событий, чтобы собрать средства для Украины. Так, у фестивалей будет возможность приобрести благотворительный билет, посмотреть фильм в кинотеатрах, а также погрузиться в фестивальную атмосферу в самом центре Киева.

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В этом году все изъятые средства будут переданы в Благотворительный фонд "Твоя опора", который оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам и интернатам, приютам и пострадавшим от войны в Украине. Цель сбора – 2 млн гривен в помощь киевской городской клинической больнице.

Благотворительные билеты на фестиваль победы

Начиная с 3 июля, на сайтах билетных операторов можно приобрести однодневный билет с открытой датой на Atlas после победы. Всего таких билетов 500 штук по цене 1000 грн. Любой, кто купит этот билет, сможет выбрать по своему усмотрению любой день фестиваля, когда тот состоится в Киеве. 100% от продажи билетов + сервисный сбор будет передан на благотворительность.

Ссылки на билеты: concert.ua

Офлайн-событие в центре Киева

Также организаторы фестиваля не смогли оставить фестиваль без внимания, поэтому 15 июля Atlas и торгово-развлекательный центр Gulliver проведут лучший выходной: весь день в Gulliver будут действовать скидки до 70%, на площади перед ТРЦ будет создана фан-зона, где на большом экране будет возможность посмотреть фильм "Лучшие выходные". Вход на фан-зону свободен.

Программа мероприятия 15 июля в ТРЦ Gulliver:

за день скидки до 70% в магазинах ТРЦ Gulliver;

15:00 – 22:00: фан-зона на Спортивной площади с баром, фуд-кортами, лаундж-зоной, а также сценой, на которой выступят украинские артисты, а также резиденты Подпольного стендапа, среди которых: Василий Байдак, Святослав Загайкевич, Дмитрий Белоус ;

; с 19:00 до 20:30 кинопоказ под открытым небом комедии "Лучшие выходные", которую создала команда FILM.UA Group в партнерстве с фестивалем Atlas на самом большом экране ТРЦ Gulliver;

20:30 – 22:00 концерт на террасе с участием украинских артистов. Вход на террасу ограничен, а билеты можно будет получить, приобретя благотворительный билет на фестиваль после победы, выиграв их в социальных сетях фестиваля и партнеров: Gulliver, Mastercard, Jameson, Uklon, или уже непосредственно на фан-зоне.

Благотворительный показ фильма

15 июля в сети кинотеатров Multiplex вернется украинская комедия "Лучшие выходные", которую создала кинокомпания FILM.UA Group в партнерстве с фестивалем Atlas. Это комедия, которая рассказывает 4 разные истории: о романтических чувствах, которые возникают в самый неожиданный момент, о настоящей мужскую дружбу и о семейных ценностях Всех героев фильма объединяет любовь, музыка, лета и фестиваль Atlas.

Режиссер фильма Влад Климчук, а в актерский состав входят: Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Александр Рудинский, Макс Девизоров, Ада Роговцева, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко. Также у зрителей будет возможность увидеть звездные камео VERKA SERDUCHKA, The Hardkiss, Артема Пивоварова, alyona alyona, ONUKA.

100% от продажи билетов также будет перечислено в Благотворительный фонд "Твоя опора".

Напомним, в прошлом году на собранные средства от Atlas-online #рашагудбай было приобретено 52 портативных солнечных панели, на сумму более 2,5 млн гривен, которые были переданы военным на фронт.

Фестиваль Atlas – самый большой музыкальный фестиваль в Украине и один из самых больших в восточной Европе. Традиционно проходит в Киеве в начале июля. В разные годы на сцене фестиваля выступали: The Prodigy, Apocalyptica, Placebo, Martin Garrix, The Chimacal Brothers, Black Eyed Peas.

Благотворительный фонд "Твоя опора" – украинская гуманитарная организация, которая оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам и интернатам, приютам и пострадавшим от войны в Украине. За 9 лет работы Фонд помог более 7 000 детей, оказал гуманитарную помощь 88 500 украинцев и поддержал 127 больниц. Фонд основан в 2014 году Валерией Татарчук и является одним из немногих украинских фондов, отчеты которых ежегодно проходят независимый аудит.