Федоров объявил новый этап развития Армии дронов в Украине: за полгода подготовят 10 тыс. операторов БПЛА. Фото и видео

В развитии украинского проекта Армии дронов начинается новый этап. За следующие полгода в рамках инициативы подготовят еще 10 тысяч новых операторов дронов.

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Об этом в четверг, 15 июня, объявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, в настоящее время присоединилось 26 школ, среди которых "Крук", "Небесні очі", "Боривітер", "Небесні шпигуни" и другие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам министра, инициатива работает по принципу гранты ходят за людьми.

"Главное отличие второго этапа по сравнению с первым заключается в том, что если до этого государство преимущественно обучало на коптерах разведывательного класса и платило по несколько тысяч гривен за каждого пилота, то сейчас эта сумма увеличивается в 2 раза для каждой школы, обучающей пилотов", – заявил Федоров.

Также, по его словам, открываются новые категории дронов, среди которых FPV-пилотов, разведывательных дронов и пилотов разведчиков типа крыло.

Армия дронов готова платить школам по 20 тыс. грн за подготовленного пилота БПЛА, 8 тыс. грн – за пилота FVP-дронов и 10 тыс. грн – за пилота БПЛА-разведчика самолетного типа, рассказал министр.

"Для нас важно наладить производство дронов и научить пилотов. Армия дронов не использует государственные средства, а привлекает средства частных доноров. Планируется, что развитие БПЛА должно быть не только в производстве, но и в обучении и популяризации этой технологии. Это должна быть часть образовательной программы Украины", – заявил вице-премьер-министр Федоров.

Он отметил, что 14 тыс. дронов заказало государство через бюджет Украины и средства United24 и уже почти 4 тыс. единиц есть у военных из 203 воинских частей.

Через United24 закуплены разведывательные дроны, дроны-камикадзе и другие. В их числе украинские производители и иностранные компании. Так, в мае 2023-го Армия дронов укомплектовала 8 новых ударных рот БПЛА.

Як сообщал OBOZREVATEL, ВСУ активно используют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью БПЛА была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.