Федерации IFJ и EFJ выразили солидарность с украинскими журналистами, ставшими мишенью последних российских обстрелов

5 января штаб-квартиры Международной и Европейской федераций журналистов (IFJ-EFJ) распространили пресрелиз, в котором поддержали усилия Национального союза журналистов Украины по экстренному реагированию и помощи в ситуации, когда были атакованы сотрудники СМИ и редакции в Харькове, Киеве и Львове.

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Об этом сообщил Telegram-канал НСЖУ SPILKA News.

"Мы солидарны со всеми продолжающими работать журналистами и работниками СМИ в Украине, несмотря на страх и тяжелые материальные условия. Они имеют поддержку благодаря сети Центров солидарности журналистов, созданной НСЖУ, которая оказывает экстренную помощь журналистам и СМИ. Эта работа имеет жизненно важное значение" , – сказали генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес и генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.

В заявлении федераций приводятся показания тяжело раненой из-за обстрела гостиницы Харьков-Дворец продюсерки немецкой медиагруппы ZDF Светланы Долбышевой, которые она дала НСЖУ. Также указываются обстоятельства ранений иностранного специалиста по безопасности медийщиков в Харькове и журналиста Павла Дака во Львове, разрушение редакционных помещений Общественное Харьков, Украинское радио Харьков, группы "Объектив"/Харьков и медиагруппы NV в Киеве.

"За эти пять дней от российских ракет одновременно пострадало большое количество журналистов и редакций. Это очень плохая тенденция и новый вызов для медийной среды. В эти трудные времена нам как никогда нужна поддержка и солидарность мирового журналистского сообщества", - комментирует глава НСЖУ Сергей Томиленко.