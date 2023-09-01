Favbet в августе оплатил госбюджету более 500 млн грн налогов

Украинская iGaming-компания Favbet в августе внесла в государственную казну более 500 млн гривен налогов. Таким образом, компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объемы налоговых платежей удалось повысить путем более активного привлечения новых пользователей и реализации долгосрочной стратегии развития на украинском рынке.

"Игорный рынок Украины до сих пор на этапе становления, поэтому нам важно собственным примером показывать, что отрасль умеет консолидироваться и служить национальным интересам не только в период роста, но и во время вызовов", – рассказали в Favbet.

Сегодня Favbet остается одним из двух организаторов украинской игровой отрасли, одновременно предоставляющей пользователям лицензионные услуги онлайн-казино и букмекера. Только за первые полгода 2023-го компания перечислила в государственный бюджет более 280 млн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии КРАИЛ.

Развивая деятельность в Украине, Favbet одновременно увеличивает вовлеченность в благотворительные и социальные проекты, в том числе совместно с Favbet Foundation.

Летом этого года компания стала партнером UNITED24 и приняла участие в нескольких знаковых инициативах фандрейзинговой платформы президента Украины.

В частности, выделила ₴57,5 млн на 53 новых пикапа для оснащения "Армии дронов" и стала крупнейшим корпоративным донором "Операции "Единство" по закупке 10 тыс. FPV-дронов, передав ₴10 млн.

Общая сумма поддержки армии со стороны Favbet и при содействии Favbet Foundation уже достигла ₴150 млн. Сюда входят более 200 внедорожников, в том числе автомобили для эвакуации, а также более 90 дронов разного типа.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведение букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.