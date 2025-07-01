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Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
432
Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене

Favbet Team появилась в мае 2024 года. За год существования команда превратилась из амбициозного проекта в полноценную организацию с уникальным стилем, узнаваемым контентом и убедительной игрой.

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Киберспорт во время войны: сложный старт и вызовы

Создавать профессиональную инфраструктуру во время массовых отключений света означало работать на пределе. Первый буткемп проходил в условиях, далеких от стандартов — с генераторами и звуками сирен на фоне.

Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене

"Самым сложным был именно старт, то есть запуск организации, но первые месяцы нас очень сплотили. Мы четко поняли, что легко не будет, но мы здесь вместе — и команда, и организация", — комментирует спортивный директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Вскоре после запуска Favbet Team стала частью нового поколения украинских тегов вместе с Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, которые не просто выживают, а формируют лицо сцены.

Как формируется состав

Favbet Team ориентируется не только на статистику или позиционный скилл, но и на жизненные принципы: отсутствие связей со страной-агрессором, готовность приезжать на буткемпы, общее видение будущего.Процесс подписания всегда начинается с коммуникации, когда команда открыто озвучивает свои цели, узнает мотивацию игрока, и уже тогда принимает решение.

Команда как экосистемаFavbet Team — это система, в которой каждый имеет свою роль. В ростере — опытный Bondik, харизматичный j3kie, молодые таланты Smash и t3ns1on, а также Marix из Люксембурга с украинскими корнями. Рядом тренер crush и медиа-команда во главе с Loran, который превратил YouTube Favbet Team в полноценный контент-центр.

Работа с игроками строится на индивидуальном подходе. Ветераны добавляют стабильности, а молодежь — драйва.

Психология и взаимопониманиеЭмоции — часть игры, и конфликты внутри коллектива неизбежны. Но в Favbet Team действует простое правило: никогда не оставаться один на один с проблемой.

"Иногда горячий спор приносит больше пользы, чем холодный разговор. Потому что эмоции — это отличный индикатор того, насколько сильно ты горишь результатом", — отмечает Богдан Рехтета.

После каждого матча спортивный директор приходит к игрокам, чтобы поддержать, снять напряжение или просто быть рядом. Это формирует доверие, которое потом превращается в уверенность на сервере.

Ключевой вызов — украинская идентичностьГлавная задача для всей сцены — популяризация украинской культуры и принципиальной позиции в глобальном киберспорте: отказ от участия в турнирах с россиянами и игр против команд из страны-агрессора.

Также, как отметил Богдан Рехтета, команда активно инвестирует в молодежь, развивает стримеров, создает локальный контент.

Буткемп как ритуал

Самым ярким событием года для команды стал зимний буткемп. Месяц под одной крышей — это шанс выстроить химию, которую онлайн не построишь.

Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене

"Это всегда особенное время. Мы живем вместе месяц, тренируемся, играем, общаемся. Становимся ближе. Становимся командой. Это очень важный период, потому что в киберспорте такая плотная коммуникация, к сожалению, случается редко", — делится Богдан Рехтета.

В июле Favbet Team готовит новый буткемп с открытыми дверями для журналистов и инфлюенсеров.

Favbet Team — это про игру ради идеи, команду ради будущего и силу, которая рождается там, где трудно. И пока одни только говорят о развитии, эти ребята уже создают украинский киберспорт нового поколения.