Favbet приобрел для ВСУ еще 4 антидроновых ружья

Компания Favbet в рамках акции "КИБЕРПАНК 2023" закупила 4 современных комплекса подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидроновые ружья).

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время комплексы будут переданы военным и начнут службу по защите позиций от вражеских беспилотников.

Антидроновые ружья украинского производства, отметили в компании.

"Таким образом, Favbet не только помогает нашим защитникам эффективно противостоять российской агрессии, но и поддерживает отечественных производителей", - рассказали в компании.

Напомним, в целом усилиями Favbet и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили более 190 автомобилей и более 80 дронов с начала полномасштабного вторжения.