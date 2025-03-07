Favbet Foundation и FAST подвели итоги первого этапа учений первой помощи для спортивного сообщества Украины

В январе-феврале 2025 года было проведено 10 комплексных тренингов, в ходе которых 212 тренеров, спортсменов и работников спортивной инфраструктуры из семи олимпийских видов спорта – спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская и вольная борьба – освоили навыки оказания первой помощи в критических ситуациях. Сообщило UNN.

Видео дня

Во время 8-часовых занятий участники обучались проведению сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию первой помощи при инфаркте и инсульте, правильному вызову скорой помощи, а также обеспечению собственной безопасности. Тренинги проходили в формате интерактивных занятий под наблюдением профессиональных инструкторов FAST.

"Меня очень впечатлил профессионализм инструкторов и насыщенность программы. Это бесценные знания, которые должны быть доступны всем тренерам и спортсменам", – рассказывает Никита Мельников, член сборной Украины по спортивной гимнастике, который принял участие в первом тренинге в рамках проекта.

Учитывая высокий интерес и положительные отзывы, Favbet Foundation и FAST планируют расширить проект. В 2025 году организаторы намерены провести дополнительные тренинги для еще 1600–1800 представителей спортивного сообщества.

"Перед нами стоит амбициозная задача – сделать обучение первой помощи системным процессом в спортивной среде. Спрос на такие знания только растет, и мы благодарны нашим партнерам, благодаря которым можем расширять этот проект", – говорит директор FAST Евгения Згурова.

В FAST отметили, что обладают достаточным опытом и ресурсами для реализации этих амбициозных планов, ведь с 2014 года они провели тренинги по первой помощи для более чем 70 000 граждан.

Фонд Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявил о дальнейшей поддержке проекта.

"Мы убеждены, что каждый украинский спортсмен должен быть готов действовать в чрезвычайных ситуациях не только на соревнованиях, но и в жизни, особенно сегодня. Этот проект – еще один важный вклад в укрепление культуры безопасности и взаимопомощи в украинском спорте", – подчеркнули в Favbet Foundation.