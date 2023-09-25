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Фармкомпания "Здоровье" профинансировала арттерапию детей Харьковщины

Мария Шевчук
Общество
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Фармкомпания 'Здоровье' профинансировала арттерапию детей Харьковщины

Фармкомпания "Здоровье" выступает партнером Art&Health Hub by Zelo в проведении творческих занятий для малышей из прифронтового региона. Дети могут учиться лепке из глины, а опытные фасилитаторы помогают им преодолевать тревожность и психологическое напряжение.

В рамках своей корпоративно-социальной ответственности компания имеет 15-летний опыт помощи детским домам Харьковщины. По инициативе Александра Доровского, председателя наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье", положили начало новому виду помощи, который сейчас является сверхактуальным.

Фармкомпания "Здоровье" профинансировала арттерапию детей Харьковщины
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В сентябре преподаватели Артцентра Zelo проводят курс Глина, где учат работать с пластическим материалом. Лепка оказывает успокаивающий эффект, помогает бороться со страхами, а также развивает мелкую моторику и фантазию. А еще дарит успокоение и новые положительные эмоции.

Фармкомпания "Здоровье" профинансировала арттерапию детей Харьковщины

Фармкомпания "Здоровье" обращает внимание всего общества на проблему ментального здоровья и реабилитации детей.

— Наша задача — сохранить потенциал государства, а потенциалом страны это его граждане. Ментально здоровое общество будет строить здоровую страну. Реабилитация детей не менее важна, чем помощь армии. Мы работаем ради Победы и будем дальше поддерживать общественно важные инициативы, — отмечает председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской.