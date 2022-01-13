Фальсификации на ВНО, взятки и подставные люди на экзаменах в вузах: откуда в Украине берутся 'врачи-убийцы'. Видео

В Украине все чаще фиксируют случаи взяточничества и махинаций при прохождении студентами-медиками экзаменов. К примеру, в университетах Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Ужгорода разоблачили людей, которые приходили с поддельными паспортами вместо студентов и сдавали "КРОК".

В то же время, строгое наказание за это никто так и не получил, а народные депутаты, несмотря на обещания внести изменения в законодательство об ответственности за такие поступки, не спешат этого делать. Об этом сообщила журналистка издания ZN.ua Оксана Онищенко в своем влоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По ее словам, самая масштабная фальсификация произошла в Ужгородском университете. Там во время экзамена "КРОК" независимые наблюдатели поймали с поличным 30% "студентов". Тогда было установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фото в паспорта и сдавать экзамен за них. Инцидент произошел в июне 2021 года.

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"Фальсификаторам помогали молодые врачи, которые согласились прийти с поддельными паспортами, преподаватели, которые подделывали бланки ответов и сейф-пакеты, которые отправлялись в Киев, и не замечали не своих студентов", – отметила Онищенко.

Она добавила, что, например, в Киеве фальсификацию организовал бывший ректор медицинского вуза, который привлек к этому своих коллег и выпускников. Ежегодно они зарабатывали около двух миллионов долларов.

"Иногда в таких случаях злоумышленникам даже помогает полиция. К примеру, правоохранитель выключал на входе сканер, чтобы пропустить кого надо с гаджетом, чтобы он мог списать", – отметила журналистка.

Медицинское образование в Украине стало своеобразным бизнесом – преподаватели берут взятки 300-500 долларов за экзамен, при этом наказания за фальсификации отсутствуют, считает Онищенко. По ее словам, до сих пор ни один человек не ответил за подобный поступок.

"При этом студенты, нанимавшие фальсификаторов теоретически имеют еще одну попытку сдать экзамен. Они могут прийти и получить диплом врача. А потом лечить нас с вами", – сказала журналист, добавив, что сами фальсификаторы отвечают только по статье о подделке документа, которая предусматривает штраф или до двух лет тюрьмы.

Руководители центра тестирования при Минздраве обращались к депутатам с призывом разработать изменения в законодательство, но этого так и не произошло, отметила она.

"Проблемы медицинского образования касаются каждого из нас. Этим врачам, которые не в состоянии отличить почку от надпочечника, вам придется доверить здоровье свое и своих родных", – подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранителями была разоблачена мошенническая схема, организованная бывшим проректором одного из частных медицинских вузов и его сообщниками, которые прикрываясь якобы широким кругом знакомств в Минздраве и ГО "Центр тестирования", за немалые средства обещали успешное прохождение студентами-медиками внешнего независимого оценивания.