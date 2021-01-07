"Элите он не нужен"? Школы и садики сопротивляются украинскому языку: какие лазейки используют

С 1 сентября 2020 года в Украине вступил в силу закон об образовании, который регламентирует переход всех школ на украинский язык. Правда, законодатели оставили в нем лазейку для русского – в начальную школу можно набирать классы с обучением на этом языке. А вот с 5-го класса количество предметов, излагаемых на государственном языке, должно постепенно увеличиваться с 20% до 80% в 9-м.

Часть школ воспользовалась этой лазейкой, но в некоторых других еще и придумали свои "новшества". Как в Украине сопротивляются переходу на государственный язык, читайте в материале OBOZREVATEL.

Русский теперь учат факультативно

Языковый скандал в школах Кропивницкого перешел в стадию "холодной войны". Как рассказывает глава местного родительского комитета Евгения Захарченко, в школе №16 русский язык и литература теперь изучаются факультативно. Но до этого около семи лет стояли в расписании как обязательные предметы.

"Родители жаловались, что теперь как бы добровольно-принудительно приходится изучать русский, потому что он факультатив. Правда, уже агрессивно не навязывают", – говорит нам Захарченко.

В школе №16 детей продолжают учить русскому языку Сайт школы №16 Кропивницкого

Еще одна нерешенная в Кропивницком проблема – деление классов на две группы для изучения украинского языка. В городе считают, что у них в каждом классе меньше 27 человек, поэтому делить их на две группы и брать дополнительно учителя не нужно.

"Хотя это абсолютно не так. У нас есть некоторые школы, например, Пушкинская гимназия и другие, где на параллели только один класс. А в некоторых учебных заведениях в классе по 8 учеников. Эти школы почему-то не закрывают, хотя совсем рядом есть учебные заведения, куда детей можно перевести. И из-за этого средне арифметическое число учеников в классе меньше 27. А значит субвенция от Кабмина на деление класса на группы не положена", – говорит Захарченко.

Также, по ее словам, в школе №14 мама ученика жаловалась, что на перерыве учителя с детьми разговаривают на русском языке. То есть, на уроке они исполняют закон об образовании, а на перерыве забывают.

Активисты отстаивали принятие закона о языке 112

"У этой мамы ребенок украиноязычный, и он терялся, когда учительница, которая только что на уроке говорила по-украински, теперь обращается к нему по-русски. Он просто не понимал, что от него хотят", – говорит Захарченко.

Поют и "воспитывают элиту"

В Киеве сразу несколько школ, которые всегда преподавали на русском языке, снова с 1 сентября 2020 года набрали себе русскоязычные классы. Это гимназия им. Пушкина, школы №71, 135, 25. Тут в младшей школе будут учить на русском, а с 5-го класса объем предметов на украинском будет увеличиваться – с 20% до 80% в 9 классе.

В школах поясняют, что у них были заявления от родителей открыть русскоязычные классы. Поэтому они пошли на уступки. И уверяют, что все это дети переселенцев с Донбасса и других населенных пунктов.

Некоторые школы набрали классы для изучения русского языка dnepr.info

Еще один скандал возник в школе №3 в Глухове Сумской области. Там мама первоклассника Алиса Ковалева обнаружила, что в школе с детьми репетируют утренник под русскоязычные песни. Когда она начала задавать вопросы, то классная руководительница удалила маму из общего чата, а остальным родителям сказала, что утренник отменяется. Якобы из-за того, что одна из мам была против.

Также Алиса выяснила, что в школе педагоги нередко используют русскую речь и в образовательном процессе. Но учительница класса и директор своей вины не признают. Уверяют, что использовали только пару песен, а вообще у них весь учебный процесс ведется на украинском языке.

А вот в Днепре в детском саду "My Family Bilingual Montessori Center" пошли еще дальше. Алина Бардашевская водила дочь в этот частный садик и обратила внимание, что ее украиноязычная дочка стала все чаще употреблять русские слова.

Выяснилось, что в частном саду детей учат только русскому и английскому. А на вопрос мамы заявили, что они "воспитывают элиту, которой украинский язык не нужен". И указали недовольной женщине на дверь.

С 1 сентября 2020 года в Украине все школы должны были перейти на обучение на украинском языке ТСН

Как позже выяснилось, сад работал нелегально, лицензии у них не было, а это всего лишь развивающий центр для детей.

Конечно, то, что закон об образовании вступил в силу, – это большой шаг на пути развития украинского языка. Однако оставленные лазейки для сторонников русского позволяют им обосновывать свое нежелание переходить на государственный язык. Это как в 90-х, когда сторонники "социалистки" Витренко собирали заявления с родителей о желании учиться на русском и несли в школы. Таким образом демонстрируя миру, что в Украине нет желания учить детей государственному языку.