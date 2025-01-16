'Ежедневно спасают граждан': в ГСЧС отреагировали на слухи о 'мобилизации 50% сотрудников ГСЧС'

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию о якобы мобилизации 50% личного состава ведомства. Спасатели отметили, что эти слухи не соответствуют действительности.

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Более того, 90% сотрудников ГСЧС забронированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации ведомства, работники подразделений оперативного реагирования, к которым относятся пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и другие специалисты, забронированы полным составом.

"Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто – ценой собственного здоровья и жизни", – говорится в заявлении ГСЧС.

Также в ведомстве призвали украинцев пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС.

Напомним, сотрудникам газоснабжающих компаний будет проще забронировать рабочих от мобилизации в Силы обороны Украины. Это станет возможным благодаря упрощению процедуры предоставления операторам газораспределительных систем критически важного для экономики статуса.

Ранее сообщалось, что предприятия, подтвердившие критичность украинской экономики, смогут бронировать работников от мобилизации в Сил обороны Украины без ожидания в 72 часа. Это возможно благодаря заблаговременному представлению списков работников на портале Дія.

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