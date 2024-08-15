'Евросолидарность' инициировала создание ВСК по восстановлению 'Охматдета'

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует создание в Верховной Раде ВСК по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" – об этом во время брифинга сказала народный депутат, представитель попечительского совета больницы Мария Ионова. Депутаты призвали власти не политизировать и не затягивать процесс ремонта "Охматдета", прекратить делить благотворителей на "правильных" и "неправильных" и не давить на медицинский коллектив за то, что врачи озвучивают проблемы заведения.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Атака российской ракеты на детскую больницу "Охматдет" – это страшное военное преступление, которое должно получить ответ от правоохранительных органов, и российские отбросы понесут за это ответственность. Но за это время страна должна услышать от власти в первую очередь ответ, как будет восстанавливаться, отстраиваться "Охматдет". К сожалению, нет такой стратегии у власти, мы ее не слышим, а вокруг "Охматдета" видим одни конфликты и скандалы. Наша политическая сила не готова с этим мириться, поэтому сегодня мы хотим говорить о том, как помочь коллективу "Охматдета", пациентам, родителям как можно быстрее возобновить работу этой больницы", – отмечает сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Учредитель Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", секретарь профильного комитета Верховной Рады, народный депутат Яна Зинкевич отметила, что после удара по больнице украинское общество продемонстрировало уникальное единство и сплоченность.

"Удалось собрать очень большую сумму средств. И чрезвычайно важно, чтобы эти средства использовались эффективно и целесообразно. То, что мы видим сейчас, недопустимо. Мы видим, что возможно хищение средств. То, что запланировали власти, многолетняя реконструкция, приведет к тому, что просто разойдется медицинский коллектив, он пойдет в другие медицинские учреждения, потому что ему негде будет работать", – предостерегает Зинкевич.

"Более месяца со дня этой трагедии нет четкого плана у власти – что ожидает маленьких пациентов, чего ждать врачебному коллективу, нет ответа на вопросы для общества, людей, меценатов и благотворителей, которые от маленькой суммы до огромных сумм перечисляли как благотворительный взнос на восстановление и ремонт "Охматдета". Мы не услышали, кто будет в наблюдательном совете, который будет заниматься вроде бы контролем. Мы до сих пор не получили ответ на вопрос, как был проведен тендер, по каким критериям выбирались победители", – отмечает Мария Ионова.

"Мы видим, что уже потрачены средства на экспертизу. Мы требуем нормальной, независимой экспертизы, где будет понимание, в какой срок будет восстановлен корпус, там нужны не новые большие площади, о которых говорят власти, а скорейшее возвращение больницы к работе. Где будут предоставляться услуги и через какой срок – то, что касается тяжелобольных онкологических детей, гемодиализа. Потому что мы можем рассчитывать на наших международных партнеров, но это лечение достаточно дорогостоящее, некоторых детей трудно транспортировать. Нужно сделать все, чтобы как можно быстрее возобновить работу и предоставление уникальных медицинских услуг для маленьких онкобольных пациентов", – добавила Ионова.

Она отметила, что работу 11-го корпуса и нового корпуса больницы можно довольно быстро возобновить: "Нужно запускать шаг за шагом и уже сейчас начинать предоставлять услуги, открыть отделения, которые уже могут возобновить свою работу".

"Каждый день, который мы откладываем в восстановлении "Охматдета", – это риск потери детских жизней. Я, как командир батальона "Госпитальеры", понимаю, насколько каждая жизнь важна", – добавила Яна Зинкевич.

"Мы будем требовать, чтобы была создана Временная следственная комиссия по тому, как был проведен тендер, как будут контролироваться средства на восстановление "Охматдета". Будем требовать, чтобы эту ВСК возглавил представитель оппозиции, потому что это инструмент оппозиции. Мы уже неоднократно были свидетелями, когда возглавляли разные ВСК представители "Слуги народа", а затем они оказывались замешаны в коррупционных скандалах", – напомнила Ионова.

"Власти обещали создать наблюдательный совет и что там будут самые большие меценаты. Мы были очень удивлены, когда Фонд Порошенко, за 10 лет вложивший более 100 миллионов гривен в сложные высокотехнологичные вещи, оборудование, станции специализированные для "Охматдета", не пригласили в наблюдательный совет. Мы предложили, что Фонд может отремонтировать одно из отделений", – констатирует Мария Ионова.

"Фонд Порошенко заявил, что готов 6 млн внести либо в ремонт кардиологического центра, который также стоит на территории "Охматдета", либо отремонтировать любое отделение 11-го корпуса. До сих пор нет ответа. Потому что власть традиционно делит благотворителей на "правильных" и "неправильных", на тех, кому можно разрешить ставить окна, и на тех, кого нужно заблокировать. Когда страна объединяется вокруг "Охматдета", снова видеть здесь политику – это цинизм высшей степени", – возмутилась Ирина Геращенко.

"Мы на постоянном контакте с медицинским коллективом. Во-первых, мы призываем профильного министра не давить на коллектив, не шантажировать, а помогать. Во-вторых, передаем эти слова медицинского коллектива, что они просят сделать альтернативную экспертизу и возобновить работу больницы как можно скорее", – сообщила сопредседатель фракции.

"Следующая неделя пленарная. Мы будем требовать отчета министра Ляшко о ситуации вокруг "Охматдета" и создания комиссии, которая будет прозрачно контролировать происходящее вокруг этой больницы. И сделаем все от нас зависящее, чтобы она как можно быстрее начала работать", – подчеркнула Ирина Геращенко.