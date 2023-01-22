Европу увлек новый тренд на леопардовый принт, чтобы напомнить Германии о танках для Украины. Видео

В Европе появился новый тренд на леопардовый принт. Таким образом местные жители пытаются напомнить Германии о танках Leopard для Украины.

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Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах европейцы предстают в одежде с леопардовым принтом (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Одень свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи из #FreeTheLeopards", – призывают жители Европы в соцсетях.

На кадрах европейцы предстали в одежде с леопардовым принтом. Они показали дефиле.

Кроме того, герои ролика позировали в желто-синей одежде и с Гербом Украины.

"О леопардовой одежде давно забыли, но сейчас пришло время пересмотреть свой гардероб. Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи", – пишут в сети.

Как известно,в пятницу, 20 января, в Германии прошла восьмая встреча в формате "Рамштайн". Темой заседания было предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления России. Предполагалось, что союзники могут договориться о поставках Вооруженным силам нашей страны боевых танков Leopard 2. Однако этого не произошло. В итоге, в Берлине тысячи человек вышли в Бундестаг с требованием передать Украине эти бронемашины.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard сегодня не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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