'Европа все еще надеется на что-то позитивное от России?': Charlie Hebdo сделал карикатуру на смерть Пригожина. Фото

Французская сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на смерть российского военного преступника, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Авторы отметили, что Россия вернулась в сталинскую эпоху массовых казней.

Видео дня

Однако, не смотря на это, "европейские и французские политики все еще надеются на что-то позитивное от Москвы". Карикатура была опубликована на сайте журнала.

На ней изображен Пригожин и российский диктатор Владимир Путин.

"Убийство Пригожина возвращает нас к советским методам 1960-х годов, состоящим из государственных переворотов и политических убийств. Несмотря на это, европейские и французские политики все еще надеются на что-то позитивное от Москвы", – говорится в сообщении.

Авторы напомнили мирное отстранение от власти первого секретаря КПСС Никиты Хрущева в 1964 году.

"На этот раз им не нужно было убивать". По сути, это то же самое, что сказал Хрущев после своего увольнения в 1964 году. Он имел в виду, что его мирное отстранение от власти было прогрессом в истории СССР по сравнению с обычной практикой, когда, чтобы избавиться от политического врага, его ликвидировали в подвалах Лубянки пулей в голову. На этот раз советская система ограничилась тем, что отстранила нежелательное", – говорится в материале.

В Charlie Hebdo отметили, что таким образом, "убийство Пригожина Путиным возвращает россиян в эпоху до Хрущева, то есть в сталинскую эпоху суммарных казней".

"Тихое убийство, возможно, более страшное, чем убийство этого негодяя Пригожина, о котором никто не пожалеет", – добавили авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!