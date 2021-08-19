Евгений Карась об акции против Горбаля и конкурсе в БЭБ: то, что нас проплатили – бред

Вскоре новый государственный орган, который возьмет на себя расследование всех экономических преступлений в Украине, получит руководителя. Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности подходит к концу. Сейчас конкурсная комиссия рекомендовала Кабмину для утверждения трех кандидатов из полусотни желающих: действующего председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника, члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля и прокурора Офиса генерального прокурора Атиллу Ковчу. Кто-то из этих трех кандидатов уже совсем скоро может возглавить новую структуру с очень широкими полномочиями.

Однако, как ни странно, внимание общества к этому конкурсу привлекла не попытка разобраться, кто же претендует на кресло директора БЭБ, а скандал, сопровождавший первый этап конкурса. Один из кандидатов, Василий Горбаль, утверждал, что ему пытались помешать попасть на сдачу теста националисты во главе с лидером организации С14 Евгением Карасем. Столкновения перед началом конкурса и то, что активисты имели вопросы только к Горбалю спровоцировали слухи, что протест националистов – проплачен одним из фаворитов конкурса, действующим председателем ГФС Вадимом Мельником.

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Об этих слухах, собственно акции и причинах, приведших активистов 13 августа под здание, где проходил первый этап конкурса, накануне проведения собеседований с 7 "финалистами" отбора OBOZREVATEL расспросил у самого Евгения Карася.

– Евгений, так что это было в пятницу, 13-го? Зачем вы приходили на этот конкурс и почему препятствовали Василию Горбалю пройти на тестирование?

– Первое, что хотелось бы прояснить: наш приход к Горбалю никоим образом не был связан именно с этим конкурсом. Мы же не первый год говорим о том, что считаем недопустимым, чтобы бывшие "регионалы" занимали вообще любые государственные должности в Украине. И о Горбале мы уже вспоминали раньше, где-то около год назад, когда он попал в Наблюдательный Совет Нацбанка – по моей информации, под протекторатом Гетманцева. К которому у нас тоже, кстати, вопросы есть о его возможном сотрудничестве со структурами Клименко и Арбузова. Об этом в свое время писали в интернете, и в СМИ, кажется, было.

И тогда, в пятницу, мы пришли под здание Нацагентства потому, что наше внимание привлек сам Горбаль, а не конкурс. То, что у него в этом конкурсе в БЭБ какие-то серьезные позиции и он может даже выиграть – стало для меня сюрпризом. Я не знал тогда, что у него есть какой-то протекторат и за ним стоят какие-то большие люди. Нам просто стало известно, что Горбаль может туда прийти. И мы решили его там встретить.

Там вообще в тот день было много людей. Экс-генерал СБУ Вовк, например, которого я знаю. И мой знакомый сотрудник НАБУ. И когда начали писать, что нас будто бы глава ГФС Мельник проплатил – я даже подумал, что и этого знакомого могут приплести. Потому что человек тоже на конкурс подавался и рядом в очереди там стоял.

Кстати, по поводу Мельника. О том, что он также кандидат на пост директора БЭБ, я вообще узнал уже после пятницы. Там я его не видел и понятия не имел, что он там будет.

– Вы пришли туда, потому что узнали, что там будет Василий Горбаль, верно? Зачем, если это не связано с конкурсом?

– Меня тогда многие об этом спрашивали, когда мы в очереди стояли и смеялись. Люди интересовалиь: что происходит? Говорю: ребята не пускают Горбаля, стебают его, что он "регионал". Поэтому когда он утверждает, что мы пришли, потому что хотели не дать ему возглавить БЭБ, что нас Мельник проплатил – ну, это полный бред!

Кстати, там же была не только наша организация. Их было несколько – человек около 30-ти народа. И никакого нападения на Горбаля не было. Он утверждал, что на него напали и не пускали. Это неправда. Ребята просто стояли в проходе. И все проходили спокойно. Он не просился пройти, а сразу начал толкаться. Очевидно, решил, что вот сейчас националисты начнут его не пускать.

– А вы этого не делали?

– Нет. Стебать – стебали. Говорили, куда ты, мол, идешь, "регионал"? Разговор с ним был, это правда. Но никто не материл, не обзывал, не толкал. Хотя он потолкаться пытался. Чтобы его прямо не пустили – не было такого. Он же потом в конце концов зашел в помещение. Просто через другой вход.

Я не знаю, писал ли Горбаль заявление, но полиция на месте была – и никого не задержала: не было повода для задержания. Не было нападения. Не пускать его никто не имел права, арка – это публичное пространство. И ребята закон не нарушали.

Ну и он же зашел в конце концов. А представитель комиссии предложила зайти двум нашим ребятам, посидеть там в середине.

– С какой целью?

– Я не знаю. Я вообще узнал, что они зашли позже, когда мы ехали на запланированную акцию на Печерске. Тогда мне сказали, что двое наших ребят – раненый в Песках доброволец Михаил Стрижка и еще один парень – остались в комиссии. Был удивлен, честно говоря. Наверное, в комиссии на такой шаг пошли, потому что увидели социальный резонанс.

Но ребята там никак никому не мешали – просто сидели и фотографировали. Не кричали, не срывали тестирование не делали никаких замечаний, не вмешивались в работу комиссии – ничего такого. Разве самим фактом своего присутствия там они Горбаля тролили. Но в конце концов, у него самого же тоже не было к ним претензий.

Мы не вмешивались в государственный конкурс. И не точно не бегали бы за Горбалем, если бы он зашел через другой вход.

– Получается, все эти события – это некая совокупность совпадений, которая в итоге и вылилась в то, что мы видели 13 августа?

– Нет. Мы действительно хотели сделать ему нервы. Хотя на тот момент я не знал, что у Горбаля есть реальные шансы стать главой БЭБ. Если это произойдет – это будет катастрофа, как по мне. Но это уже отдельная история.

В любом случае, я не думаю, что мы еще раз к нему пойдем сейчас. Потому что начнутся домыслы, что то я какую-то должность захотел или что-то еще. В конце концов – потому, что это затратно по времени, и человеческий ресурс не безграничен. Хотя в Фейсбучике я, наверное, продолжу с ним воевать – но, видимо, уже после завершения конкурса в БЭБ. Чтобы не было вот этого всего. Хотя, честно говоря, вся эта история прикольная. И я совсем не против, что Горбаль думает, что я человек Мельника, НАБУ, СБУ или еще кого-то.

По большому счету, для меня как для общественно-политического деятеля это хоть черный, но пиар. И пока не пишут, что я умер – пусть будет. Пусть пишут.

Единственное – мне не нравится, что нашу акцию против Горбаля привязали к конкурсу в БЭБ. Потому что конкурс вообще здесь ни при чем. Когда мы туда шли – я думал, для него это просто попытка отбелить свою репутацию с точки зрения членства в "Партии регионов". Что вот он, мол, участвует в серьезных конкурсах. Поэтому я и писал в Фейсбуке, поднимал публично волну по его прошлому. Не потому, что речь шла о конкурсе на руководителя БЭБ, а потому что, по моему убеждению, бывшим "регионалам" нечего делать в любых государственных органах.

– А относительно обвинений в связях с Мельником что скажете?

– Вы о фотке, которую Горбаль выложил, где я сфотографирован с Мельником?

Так это фото было сделано на публичной пресс конференции ГФС! У меня есть такие фотки с генералом Волком, с Сытником – с массой людей, с которыми я пересекался где-то на совместных акциях или публичных мероприятиях! Когда было сделано то фото, там масса людей была вокруг, куча журналистов, которые ставили Мельнику вопросы, в том числе, и неудобные. И, кстати, на них отвечал, а не убегал.

Поэтому эти все обвинения, что нас кто-то там проплатил – это ложь. Более того, я предлагаю Горбалю сходить вместе со мной на полиграф – и там мы выясним, кто из нас говорит правду, а кто лукавит, кто там кого проплачивал. Тогда можно будет расставить точки над "і" - и выяснить, знал ли я вообще, что Мельник участвует в этом конкурсе, приводил ли я людей от него, и почему мы приходили – потому что речь идет о Горбале или потому, что речь идет о БЭБ.

Я готов оплатить полиграф ему, а он мне пусть оплатит. Более того, можем даже призовой фонд какой-то продумать... Я вообще люблю эту штуку – вызвать всех на полиграф. Но никто еще не согласился. Боятся. Хотя Киве я вон вообще предлагал 10 000 долларов – когда он утверждал, что нам СБУ платила за участие в акциях с требованием наказать убийц Кати Гандзюк. Он не захотел.

– Если конкурс на руководителя БЭБ вообще никак не имеет отношения к тому, что вы пришли "делать нервы" Горбалю – почему вы пришли именно туда?

– Потому что узнали, что он туда может прийти. На самом деле мы собрались на другую акцию, которая должна была состояться в центре в 11:00. Вот и решили заглянуть туда - по дороге. Если бы Горбаль не появился там – мы бы особо не переживали. Нам вообще было все равно – мы не ради него собирались. И не из-за конкурса.

Я, кстати, после того, как это все закрутилось, заинтересовался и посмотрел на тех кандидатов, которые тогда прошли на второй этап. Из 7 человек хоть что-то я знал всего о трех: о Горбале, о Катеринчуке и о Мельнике.

– К Мельнику вопросов у вас нет?

– После того, как Горбаль начал говорить, что Мельник тоже был регионалом – я посмотрел его биографию. Он действительно всегда был в фискальных органах, но нигде не упоминается, что он был партийным. Да, он работал в этих органах во времена Януковича, это все понятно – но он не был членом "Партии регионов", не входил в исполком, не баллотировался в мэры от этой партии. У него немного другая история. Но служакой был, это правда. И к его декларациям у НАПК возникали вопросы. Правда, не знаю, есть ли там дела какие-то.

К Катеринчуку у меня тоже, кстати, есть претензии. Точнее, одна конкретная: то, что он, заведя свою фракцию в Киевсовет, дал ей лечь под Черновецкого полностью. Такой человек тоже не может возглавлять БЭБ. Как и фискал Януковича, в конце концов. Как и Горбаль.

Несмотря на это, в привязке к БЭБ мы Горбаля трогать не будем. Но как только он соберется еще куда-то – в президенты, в депутаты, в главы ОГА – я буду против. Всегда. И мы будем к нему приходить и задавать ему конкретный перечень вопросов по его биографии, которые мы задаем ему сейчас. И на которые он, при всей показушной проукраинскости, до сих пор не дал ответов.

– Что это за вопросы? Какие у вас претензии непосредственно к Горбалю – кроме членства в "ПР"?

– Я обратил на него внимание еще когда он шел в мэры. И, по слухам, собирался застраивать стадион "Старт" на "Арсенальной". В Киеве стадионы все время уничтожают. Вот тогда Горбаль для меня возник как явление – мало того, что "рыг", так еще и стадион уничтожить хочет. Слава богу, стадион не уничтожили – под ним какая-то река была. Но тогда я о нем услышал.

И с тех пор пристально за ним наблюдаю. Горбаль – и он, кстати, от этого не открещивается – очень православный. Но его православие, скажем так, ближе к Москве. И хотя он засветился в истории с Томосом – я в это не верю. И считаю, что он до сих пор очень близок к российской церкви в Украине.

В свое время его даже называли среди организаторов "печенек" во времена Оранжевой революции, когда фальшивые бюллетени делали и он как-то в этой схеме крутился. Об этом я его тоже публично в Фейсбуке спрашивал. Он это отрицает. Может, потому, что это не просто темный момент в биографии, а реальное преступление, пусть там уже и истек срок давности. На пленках Мельниченко он был, опять же...

Я ему все эти факты публично напомнил и предложил прокомментировать, что из этого правда, а что – ложь. Вы же, мол, новый политик, вроде как проукраинский. Это все вроде как в прошлом.

– Был ответ?

– Был. Вроде "я не святой, от того, что было, не открещиваюсь: это мое прошлое". Но не открещиваться от прошлого – это одно. А когда ты занимал серьезные должности во время правления "Партии регионов", занимался всеми этими вещами – и не видишь в этом ничего такого – совсем другое.

Он мог бы написать пост. Что, мол - да, были у меня в биографии такие вещи, за которые мне сейчас стыдно. Реально же прошло уже много лет с тех пор. После пленок Мельниченко – уже лет 18-ть. Можно сказать: да, были в моей жизни и те пленки, и "печеньки", и Газбанк, и все остальные мутки, и Московский патриархат. Но это были тяжелые времена, я оказался не в той команде, был плохой период в жизни... А он ничего такого не написал.

Хотя если бы написал – вопросы к нему бы исчезли. Или, по крайней мере, были бы не в такой острой форме.

А пока создается впечатление, что Горбаль – как тот же Шуфрич, например: пересидел острую фазу – и начал дальше себе лезть во власть, ни за что не извиняясь. Просто пропетляв.

– Так вы ждете извинений от Горбаля за его прошлое?

– Скажу так: меня это немного бы успокоило. Особенно сейчас, если он станет председателем БЭБ. Хотя по моему мнению, Горбаль и антикоррупция – это вообще параллельные реальности. Вспомните хотя бы его историю с Газбанкомо и подозрения, которые ему по этому поводу выдвигали. Ну и остальное...

Хотя в целом, если говорить об антикоррупционной деятельности – там многие этим грешат. Это можно предъявить и Катеринчуку, и Мельнику, и многим другим. Это общая проблема украинской госслужбы. Разве что в НАБУ, по моему мнению, смогли более или менее подобрать команду, которую нельзя упрекнуть большими имущественными грехами.

– Но и в результативности работы их пока не очень "упрекнешь".

– Есть такое. Хотя они говорят, что там судом проблема... Это долгая дискуссия.

Но антикоррупционная деятельность для БЭБ очень важна. Это же будет монстр – огромная структура с широкими полномочиями. И то, что на конкурс направилось где-то около полусотни людей, допустили к тестированию вообще только 47, а к собеседованию только 7 – это печалька.

И я считаю, что очень важно принимать во внимание сейчас морально-этические аспекты. Особенно, учитывая степень влияния этой структуры в стране, находящейся в состоянии войны. Войны, которая обостряется. Мы же видим сейчас заявления Зеленского, из которых следует, что они не готовятся к капитуляции. Уже, слава богу, никто не говорит о капитуляции – мы наоборот наступаем. Зажали Медведчука, начали серьезные изменения в армии... Очевидно же, что с Россией у нас добра не будет. И Бюро экономической безопасности, в котором, по сути, будут объединены полномочия всех структур, которые занимаются расследованием экономических преступлений, будет иметь огромное влияние на все государственные процессы. Поэтому, убежден, БЭБ не может возглавлять человек, связанный с российской церковью, который посылал подарочки Бакаю (Игорь Бакай, первый председатель правления НАК "Нафтогаз", экс-глава Госуправления делами, фигурант нескольких уголовных дел по мошенничеству, коррупции и злоупотребления служебным положением. – Ред.), когда тот уже в Москве уже был, который называла его другом и поздравлял с праздниками – не видит в этом никаких проблем, объясняя это "прошлым" и "отношениями между людьми"...

Я не знаю, учитываются ли в конкурсах уровня БЭБ на собеседованиях какие-то морально-этические аспекты. Если нет – это катастрофа.

Потому что получается, что если, например, Арбузов сдаст хорошо тесты – он тоже может возглавить такую структуру, при всех вещах, которыми он занимался.

Для меня это не очень понятно, если честно.

Но как бы там ни было – я свое дело сделал. Я о Горбале заявил. И буду делать это и впредь – независимо от того, будет он головой БЭБ или нет. Я просто хочу, чтобы этот человек не занимал государственных должностей. У него куча денег, пусть будет миллионером, пусть занимается адвокатской деятельностью – или чем он там занимается. Но пока он не извинится за свое прошлое – на государственную должность ему идти не стоит. Я так думаю.

– Мы все время говорим о прошлом Горбаля. А после 2014-го года вам что ему предъявить?

– После 2014-го о нем мало упоминаний вообще было. Он затих. Но среда у него осталась та же. Это если о фактах говорить. Потому что так мне люди немало рассказывали, но это же нужны доказательства. Я знаю, что его многие недолюбливают еще со времен Януковича – уж не знаю, за что, что он такого тогда натворил. Но нехорошо о нем говорят многие из моего окружения – не буду их называть, чтобы их потом в суд не тащили.

А по фактам – откройте Фейсбук Горбаля. Его с победой в очередном этапе конкурса поздравляют Макс Бужанский, представитель правящей президиума "Оппоблока", Наталья Влащенко, журналистка определенных взглядов, Апасов, тоже журналист определенных убеждений, которые он не скрывает, бывшая заместитель главы АП Януковича Ставнийчук... Все эти люди к нему прибегают и начинают его поздравлять.

Я когда начал разбираться – мне стало интересно – прочитал у него эти 700 комментариев, просмотрел всех этих комментаторов, кого знаю... Большинство – из публичных лиц – пророссийских настроений. И буквально 5 человек, в частности, бывший министр транспорта Омелян, пара журналистов и бютовец Поживанов – те, кого не назовешь в*тниками. Остальные – люди вполне конкретных взглядов. Нескольких коммунистов низового звена, сбежавших из Украины, я там тоже заметил.

То есть среда общения у этого человека осталось та же.

И с российской церковью, как я понял, у него все хорошо. Хотя он и выступал за Томос при Порошенко. Видно, думал так себя защитить...

– Ну, это такое. Мы можем только гадать, кто там что думал. А это – дело неблагодарное.

– Согласен, можем только гадать. Хотя я не удивился бы, если бы во времена Пороха начиналась понемногу определенная зачистка и это могла быть попытка немного выровнять бэкграунд.

Каких-то политических вещей или заявлений он до недавнего времени не делал. А сейчас, как я понимаю, пытается отбелить репутацию, потому что хочет в БЭБ. Если не пройдет – думаю, будет возникать еще в каких-то структурах. Потому что хочет к власти. При этом, он у власти - и в различных госструктурах, и в парламенте – был лет 15 – и результат все уже могли видеть. Заканчивал в президиуме "Партии регионов" в Киеве.

Тогда ведь, при "регионалах" – это же настоящая оккупация была! Знаю, они тосты на своих междусобойчиках провозглашали "За взятие Киева". Тогда из Донецка чуть ли не бомжей тянули в столицу на руководящие должности. Я почему об этом знаю, потому что нас тогда реально убивать начали. Моего брата покалечили... Это была последняя фаза, когда мы ставленнику Януковича Попову (Александр Попов, глава КГГА до зимы 2014 года, член "Партии регионов". – Ред.) начали реально мешать. Бегали за ним, проблемные вопросы поднимали, били по рейтингам ПР. По слухам, Попов был одним из заказчиков нападений "титушек" нас в тот период...

И когда "крепкий хозяйственник" Попов уже после Революции Достоинства намылился в мэры Киева – мы к нему собирались домой идти, проверяли, до сих пор ли он живет на Позняках. Не пошли в результате только потому, что у него в столице не было никаких шансов.

А ко многим – ходили. Когда Портнова назначали в КНУ Шевченко – мы первыми туда пошли. В результате – нет Портнова в университете. Когда Шкарлета в министры тащили – мы тоже ходили. И депутатов от "Голоса" я дергал постоянно, когда они собирались в суд обращаться по поводу кнопкодавства во время голосования за назначение Шкарлета министром. По Татарову ходили.... Как только такие персонажи всплывают – мы реагируем.

С Горбалем было так же. И пусть он себе сейчас идет в БЭБ. Я сказал о нем, что хотел. Кто хотел – все услышал. Факты озвучены – и он их не отрицает. Дальше дело за журналистами – спросить у Горбаля, кто он, что он и чем занимался. И подумать, почему активисты прибежали за Васей, а не за кем-то другим – хотя вопросы есть не только к нему.

А дело в том, что я помню этих людей. И хочу, чтобы они больше не были на государственных должностях. Я видел результаты их работы раньше. И обратите внимание: я не занимаюсь поппулизмом и не призываю посадить всех регионалов. Вовсе нет. Я не разделяю упреков в адрес языкового омбудсмена Кремня, что он, мол, во времена Януковича где-то какую-то должность в Николаевской ОГА занимал. Это пятно в его биографии, безусловно. Но он не возглавлял Николаевскую ячейку Партии регионов, не посылал людей на Антимайдан.

А вот Горбаль реально был на руководящей должности в этой партии. Он не рядовой партфункционер.

Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы такие люди больше в украинскую политику не вернулись.

– Почему именно сейчас? Сам Горбаль говорит, что это не первый конкурс, в котором он участвовал в последнее время. Но вы раньше не проявляли интереса к его персоне.

– А в каких конкурсах он принимал участие? Мы о них не знаем. О том, что он прошел в Наблюдательный совет Нацбанка мы узнали, когда уже было поздно, депутаты уже проголосовали. Если бы узнали раньше – ходили бы по всем комитетах и убеждали бы каждого депутата не поддерживать его кандидатуру. По крайней мере, до тех пор, пока он не извинится за свое прошлое. Он говорит, что помогал армии? Пусть скажет, чем и кому. Пусть бойцы 3-го полка спецназа скажут, что он им три танка отремонтировал за свой счет. Тогда это о чем-то будет говорить. А если он купил сколько-то комплектов формы или пар носков – ну, извините, дело же в масштабах помощи. Потому что по-мелкому они все помогали, чтобы удар от себя отвести.

Пусть расскажет, чем он занимался в течение 8 лет после побега Януковича. Строил честный бизнес? Не пользовался протекторатом бывших "рыгов"? Не сотрудничал с аффилированными к ним структурами? Пусть расскажет! Потому что он имеет бешеный черный бэкграунд. И просто отсидеться несколько лет, а потом, как ни в чем не бывало, занять одну из ключевых должностей в государстве, выше которой – разве премьер-министр – ну не может так быть.

– Возможно, стоило бы такие требования вообще ко всем выдвигать, кто претендует на важные должности?

– Хорошая идея. Я вообще скептически к нынешним конкурсам отношусь. Потому что они достаточно непрозрачны. Помните, как в ГБР заместителей назначали? В пятницу конкурс объявили, а в понедельник прекратили уже прием документов. А там тех документов надо кучу собрать, декларацию подать. Если ты не готов был – за выходные это сделать невозможно. Поэтому конкурсы у нас действительно непрозрачные. Хотя наши процедуры самом деле предполагают, что должен быть такой себе "перекрестный допрос" кандидатов всеми желающими представителями гражданского общества и журналистами.

А было бы классно ввести практику, когда каждый кандидат должен записать 10-минутное видео, в котором он рассказывает, чем занимался последние десять лет, отвечает на какие-то неудобные вопросы. И как бы его ни готовили пиарщики, как бы он не хотел пропетлять – не сможет этот кандидат 10 минут читать с бумажки или врать без подготовки. А готовиться они не будут, потому что им лень. И за эти 10 минут будет хорошо видно, где он петляет, как он держится, куда глаза отводит... Это была бы хорошая штука.

И даже несмотря на спекуляции, что вот "Карась продолжает вмешиваться в конкурс на главу БЭБ", мы могли бы прийти на этот конкурс с камерой и тому же Горбалю и другим дать возможность в течение 10 минут рассказать о своей биографии, ответить на каверзные вопросы. Предложить пройти полиграф, наконец. Это хороший механизм. В НАБУ, в СБУ всех гоняют на полиграф. Это не 100% метод, но как вспомогательная функция – достаточно действенный. Разумеется, они все там не святые, у всех свои скелеты в шкафах есть.

Но так мы по крайней мере могли бы выбирать меньшее зло. У нас, к сожалению, только такой выбор – выбирать "меньшее зло".

Они на словах – все патриоты. Но надо смотреть по конкретных вещах. И когда я у Горбаля абсолютно спокойно, обращаясь к нему на "вы", безо всякого троллинга, спрашиваю у Фейсбуке – как вы прокомментируете такие и такие факты из вашей биографии, а он в ответ "Да вы дебилы" – ну, это вызывает вопросы. Я же не оскорблял его, не требовал встать на колени перед народом Украины, не делал ничего, что бы вызвало бурные эмоции... У нас была достаточно спокойная дискуссия в Фейсбучике в течение часов четырех. Он там бомбил всех комментариями. Я ему: "Господин Василий, а как вы прокомментируете эти и эти вопросы?". Он в ответ: "Вы дебилы". Ну хорошо, дебилы, но на этот список вопросов по вашей биографии вы готовы ответить?.. В конце концов он сказал, что ничего не стыдится. Что это его прошлое.

– Но вы ведь постили картинки с изображением свиньи и подписью, что Горбаль, мол, идет в БЭБ... Довольно экзотический путь к конструктивному диалогу. Потому что после такого людям обычно не очень хочется общаться и что-то кому-то объяснять...

- А, да, была такая картинка. Но это не было в дискуссии с ним. В конце концов, он тоже нас хорошо "полил" – что мы дурачки какие-то, что нас заказали... С обеих сторон всякого было, на самом деле.

– Нашла коса на камень?

– Да. Но речь не о том, что мы друг друга не любим и у нас на этой почве конфликт. Речь о том, что мы сели за фейсбучний стол переговоров – и спокойно говорим... Горбаль в конце концов тоже перестал материться и начал спокойно общаться. И я аналогично. Потому что мне реально было интересно разобраться. Потому что если он действительно помогал серьезно спецназу – это сильно бы снимало к нему вопросы. Я бы тогда сильно призадумался. Потому что сейчас я не знаю, чем этот человек занимался последние годы. Знаю только, что по нему есть куча негатива. И он имеет слишком много плохих, с моей точки зрения, друзей. Пророссийских, "регионалов" и тому подобное. Кто знает – может он делал что-то, что бы это нейтрализовало до определенной степени? Я за отдельными одиозными персонажами слежу – интересно мне. И знаю случаи, когда некоторые из них без камер и пиара реально делали хорошие вещи. А это вызывает определенное уважение. По крайней мере, показывает, что есть и в них что-то человеческое.

Но Горбаль молчит. Думаю, ему просто нечего сказать.

– Вся эта история со стороны действительно выглядела как конфликт, завязанный в значительной степени на личной неприязни...

– А у меня есть к нему личная неприязнь. Конечно. Мне неприятно, когда бывшие "регионалы" лезут во власть. Мы за ним не бегали тысячу раз. Раз поймали и я ему напомнил, какие к нему вопросы. Напомнил, что неплохо было бы по крайней мере извиниться за прошлое, прежде чем пробовать пойти на государственную службу. Я не думал, что он реально проходной кандидат. Потому что это какая-то ирония, что на всю страну не нашлось никого лучше, чем персонаж с негативным репутационным шлейфом, кучей уголовных дел. Когда такой человек становится спасителем Украины – мне кажется, это очень жестко.

– Но вы же вряд ли будете спорить, что для стороннего наблюдателя случившееся, действительно может выглядеть как кампания против конкретного человека – и вполне возможно, не случайно, а стимулированная финансово...

– Меня сейчас и удерживает от продолжения троллинга Горбаля именно то, что все будут думать, что это кампания по Горбалю, привязанная к его конкретной роли в БЭБ. Уже сейчас различные телеграмм-каналы начали писать: Горбаль, Милованов, Мельник нанял радикалов Карася... Эти все домыслы. Не удивлюсь, если впоследствии окажется, что нас еще кто-то "проплатил".

Поэтому сейчас мы Горбаля больше трогать не будем. Соберется он идти на другие должности – в депутаты, в министры, в Нацбанк – мы и в Нацбанк придем и будем, возможно, требовать аудита. Потому кампания лично по Горбалю у меня есть. Я ее делал. Я хочу, чтобы этого человека не было на государственных должностях. По крайней мере, пока он не расскажет, кто он и что он сейчас. Точно так же меня интересуют все носители фамилий, которые были на слуху в 2010-2013 годах - поповы, шкарлеты, татаровы и так далее.

Насколько я понимаю, БЭБ – это будет реально монстрообразная структура. И тот, кто ее возглавит, по степени воздействия может переплюнуть даже Авакова. И если туда придет человек умный и со знанием схематозов – "выковырять" его оттуда потом будет невозможно. Именно поэтому каждый претендент должен рассматриваться под лупой.

Я не знаю – их через горящий обруч надо заставлять прыгать. Потому что это слишком серьезная должность.

Поэтому хорошо бы, чтобы мы немного больше знали о людях, претендующих на столь важные государственные должности. Активная часть общества должна пропускать их через себя, как через сито. Не влиять на комиссию, а выявлять тех, кому на госслужбе точно не место. Советую интересоваться такими конкурсами – и не только в БЭБ. Интересоваться фамилиями. Говорить, если есть что сказать. По крайней мере, писать в Фейсбучике – хоть это у нас работает пока.

В любом случае, для прозрачности должностей и конкурсов срач – это всегда хорошо. Горбалю печально. Мне печально. Но для конкурса то, что произошло – это очень хорошо. Ведь сейчас все – на виду. Ведь все начали рыть, интересоваться – а что там Горбаль, а что там Мельник, а что там другие претенденты?..

Поэтому я – за срач.