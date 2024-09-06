Эвакуированным жителям Сумщины выдали гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

В Сумах продолжается выдача продовольственной помощи. Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают люди, вынужденные эвакуироваться из Хотиньской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской громад.

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Каждый набор содержит продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.