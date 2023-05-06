Эвакуация оккупантов происходит не только в озвученных населенных пунктах, – мэр Мелитополя

Эвакуация, которую российские оккупанты начали на временно захваченных территориях, происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. Захватчики и их приспешники бегут и из Мелитополя.

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Там с 5 мая стоят автобусы, которые вывозят окупантов и гражданских. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Эвакуация" проходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть такую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборантов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом", – сказал он.

Федоров уточнил, что захватчики также уехали из некоторых административных зданий. Коллаборанты в панике палят все документы, хотя в самом Мелитополе эвакуацию еще не объявили.

"Массовую "эвакуацию" там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборантов", – добавил мэр Мелитополя.

Стоит отметить, что оккупанты не на шутку напуганы и все больше впадают в истерику, понимая, что контрнаступление украинских войск неотвратимо приближается и оно уже совсем "не за баром". Они готовятся к нему морально, как к большой беде, объявляют эвакуацию населения на оккупированных территориях, сбегают сами, прихватив награбленное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали якобы опасностью атаки;

– во временно оккупированном Крыму утром 6 мая раздался взрыв. Местные жители сообщают о "хлопке" в Красногвардейском районе оккупированного полуострова. "Очень громкий хлопок" раздался около 8:05 утра;

– российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новороссийск из-за страха быть атакованными на полуострове.

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