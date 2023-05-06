'Без паники! Еще раз без паники!': у россиян истерика из-за контрнаступления ВСУ. Фото и видео

Оккупанты не на шутку напуганы и все больше впадают в истерику, понимая, что контрнаступление украинских войск неотвратимо приближается и оно уже совсем "не за баром". Они готовятся к нему морально, как к большой беде, объявляют эвакуацию населения на оккупированных территориях, сбегают сами, прихватив награбленное.

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Особенно "подгорает" в российских пабликах, где захватчики сами себя убеждают, что "паники нет". OBOZREVATEL собрал реакции россиян на ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины.

Панику, которой "нет" нагнетает назначенный оккупантами гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Предатель "разгадал" планы ВСУ и провозгласил, что украинская армия может начать контрнаступление в считанные часы.

"Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет, мы обладаем ситуацией с линии столкновения и за пределами линии столкновения на глубину до 150 км. И понимаем, что на днях это может произойти, это может произойти даже в ближайшие часы", – предсказывает Балицкий.

Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области объявили "эвакуацию" из населенных пунктов вблизи линии фронта. Сначала об этом сообщили, развешав объявления на столбах, а потом уже прямо из рупора извещают об этом.

Именно так происходит оповещение населения о "необходимых мерах" в городе-спутнике ЗАЭС Пологи. В местных пабликах появилось соответствующее видео.

В пабликах также вспомнили, чем закончилась "частичная мобилизация" в феврале прошлого года и предлагают "без паники" рассмотреть такой вариант.

Тем временем оккупанты в Запорожской области сами грузятся в эвакуационные автобусы, предварительно сжигая документы, а коллаборанты спешно вывозят семьи, раскупив все топливо на заправках.

Массовое бегство оккупантов происходит и в Мелитополе, о чем сообщил мэр города Иван Федоров. Он рассказал, что захватчики массово бегут в Крым.

"На перешейке в сторону Крыма многокилометровая пробка. Едут как легковые авто, так и вражеские грузовики – рашисты прихватили "на дорожку" похищенное имущество.

Тем временем на площади Победы и возле 1-й гимназии в центре пока оккупированного Мелитополя отмечены белые автобусы. Но паники, конечно, "нет", – написал Федоров.

Мэр Мелитополя обнародовал соответствующее видео.

Россияне уже не скрывают своего страха и в пабликах нагоняют еще больше паники друг другу, наперебой "прогнозируя" точное время начала контрнаступления и его окончание победой Украины, и советуют разве что молиться.

Есть и такие, что уже "увидели" контрнаступление и им даже привиделось, что украинские военные уже "прорвались" в Брянскую область России.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали эвакуацию из оккупированных районов Запорожья

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