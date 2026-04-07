'Этот взрыв разделил мою жизнь на 'до' и 'после': Фонд Рината Ахметова помог тяжелораненному Артуру вернуться к активной жизни

Когда врачи сказали, что ногу спасти не удастся и нужна ампутация, казалось, что активная жизнь Артура с Харьковщины закончилась. Тогда помог Фонд Рината Ахметова – предоставил необходимую реабилитацию. Сегодня парень привыкает к протезу и постепенно возвращается к активной жизни.

"Сейчас мы живем точно так же, как до травмы: у него есть занятия, школа, тренировки, прогулки и общение с друзьями", – рассказывает Юлия, мама Артура.

Но в 2024 году то страшное заключение врачей звучало как приговор для Артура и его мамы. Парень получил ранения, когда играл в футбол возле школы на Харьковщине. Неподалеку упала ракета. Восемь часов врачи боролись за его жизнь и сначала не давали никаких шансов из-за огромной потери крови. Парень выжил, а на десятый день после операции пережил еще один ракетный обстрел в больнице "Охматдет" в Киеве.

Сейчас Артур строит планы на будущее и пробует себя в письме – он стал одним из победителей Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" от Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Этот взрыв разделил мою жизнь на "до" и "после"... Война может нести только страдания, разруху и боль. Я бы очень хотел мира, которого так ждет вся Украина! Верю в победу добра над злом, в нашу победу над оккупантами", – пишет Артур в своем эссе.

7 апреля в мире отмечают Всемирный день здоровья. В этот день Фонд Рината Ахметова напоминает о важности поддержки детей, пострадавших в результате войны России против Украины. Фонд продолжает предоставлять бесплатную реабилитацию детям и взрослым, получившим ранения, помогая им шаг за шагом возвращаться к жизни. В целом уже более 11 тысяч украинцев получили помощь по лечению и реабилитации от Фонда.

"Здесь хорошие, профессиональные люди, которые нацелены на помощь. Я бы даже сказала, что фонд направлен на то, чтобы помогать людям – поддерживать их там, где это возможно. Это очень важно, ведь в наше время людям сложно самостоятельно справляться с определенными жизненными ситуациями. Не у всех есть возможности. Есть люди, которые потеряли все", – говорит Юлия, мама Артура.

Эта помощь реализуется через проект "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей", основанный еще в 2016 году. Сейчас такую бесплатную реабилитацию могут пройти все дети в возрасте до 18 лет, которые получили ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Если вашим детям или тем, о ком вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).