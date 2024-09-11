'Это символ несокрушимой воли': Зеленский открыл в Киеве Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В Киеве, в сквере Мира, 11 сентября прошла торжественная церемония открытия Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Мемориал открыли президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. На событиях также присутствовали премьер-министры Хорватии и Латвии, а также президент Литвы.

В ходе церемонии президент напомнил три трагических периода в истории крымскотатарского народа: аннексию Крыма Российской империей в 1783 году, депортацию 1944 года и оккупацию 2014-го. Эти события имели разрушительные последствия для Крыма, особенно для его коренного населения. И открытие этого мемориала символизирует неизбежное поражение тиранов и диктаторов.

"Крым – это не просто территория. Это часть нашей души, это земля, где наши люди жили в мире и гармонии, со своей культурой, языком, традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма – мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха", – сказал президент.

Президент также отметил, что мемориал открыт на месте, где раньше находился сквер чекистов – представителей тоталитарной советской системы, причастных к преступлениям.

Зеленский подчеркнул, что Крым непременно будет освобожден и в будущем подобный мемориал появится и на полуострове.

"Сегодня, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы, открываем украинский национальный мемориал, посвященный памяти трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем свободном Крыму.

Мы уверены, что Крым будет свободным. Это наша общая задача, и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что 11 сентября Киев встречает очередной саммит Крымской платформы. Ключевыми темами повестки дня на нем определены территориальная целостность Украины, реинтеграция оккупированных Россией территорий, возвращение гражданских пленных, успехи Украины в Черном море и развенчивание мифов вокруг Крыма.