Это путь, который приведет к стабилизации ситуации в будущем: Винницкий облсовет поддержал План победы президента Зеленского

25 октября на очередной сессии Винницкий областной Совет поддержал План Победы Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее обращение было одобрено всеми фракциями.

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Об этом идет речь на сайте Винницкого облсовета.

Глава областного Совета Вячеслав Соколовой инициировал обращение к партнерам из европейских стран с призывом поддержать План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны продемонстрировать сплоченность и обратиться к нашим партнерам из европейских стран, с кем имеем дружеские отношения на уровне регионов, чтобы предложенные президентом Украины пункты Плана победы были поддержаны правительствами их стран. Это путь, который приведет не только к победе Украины, но и к стабилизации ситуации в будущем. Сейчас Украина борется за свою независимость, прилагая невероятные усилия, но мы понимаем, что этого мало, и международная поддержка крайне важна. – обратился к депутатам Вячеслав Соколовой.

Глава областного Совета зачитал обращение. В нем, в частности, говорится, что Винницкий областной Совет обращается к своим международным партнерам с просьбой поддержать обращение и нарушить ходатайство перед национальными правительствами своих стран о поддержке ими Плана Победы, представленного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ направят в Лодзинское, Свентокшиское и Мазовецкое воеводства Республики Польша, Либерецкий край Чешской Республики, Ясский уезд Румынии, Сороческий район Республики Молдова, Осиечко-Баранская жупания Республики Хорватия.