'Это происходит на глазах у всего мира': в Харькове под вражескими обстрелами погибли родители новорожденной двойни

В Харькове во вторник, 1 марта, родилась двойня - мальчик и девочка. Однако сегодня родители малышей погибли под вражескими обстрелами.

Теперь крошкам нужна приемная семья. Об этом сообщили депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

"Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это происходит на глазах у всего мира", - отметил Гончаренко.

Он добавил, что уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для малышей.

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"Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мр@зь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков. Но вам этого не понять! Уже никогда! Сегодня в Харькове вы умылись нашей кровью, но уже завтра вы точно будете гнить в мусорном мешке", - подчеркнул нардеп.

Со своей стороны Смолий пожелал, "чтобы были прокляты эти россияне. Навсегда…".

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирный украинский Харьков. Днем 2 марта они нанесли удар по Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашне.

По информации заместителя председателя ОГА Романа Семенухи, прямо в здание горсовета попала крылатая ракета. Снаряд русские захватчики сбросили на Дворец Труда, на площади Конституции, 2, – зданию более 100 лет, и его не уничтожал даже Гитлер во время Второй мировой.

Напомним: Россия, вторгшаяся на территорию Украины, в атаках на мирные города начала применять фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили 2 марта на Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант весь день и всю ночь вел огонь по Харькову, обстреливая жилые кварталы. За минувшие сутки, 1 марта, погиб 21 человек, пострадало 112 человек.