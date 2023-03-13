''Это почерк его жизни'': мама расстрелянного за слова ''Слава Украине!'' Мациевского рассказала о сыне. Видео

Мать Героя Украины Александра Мациевского, расстрелянного российскими войсками за слова "Слава Украине!", Прасковья Демчук рассказала, что сразу узнала сына на кадрах, которые распространили в сети. Она отметила, что он был смелым мужчиной и очень любил Украину. В последнем поступке Александра виден весь его характер.

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Об этом женщина рассказала в интервью таблоиду BILD. По словам Прасковьи Михайловны, она до последнего не знала, что Александр находится в горячей точке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Мациевский работал в Киеве электромонтажником, а когда началась война пошел добровольцем на фронт – в ТРО города Нежина на Черниговщине. Воин перестал выходить на связь с 30 декабря.

"От людей я узнала, что произошла трагедия. Последний раз Сашенька звонил 29 декабря и сказал: "Мамочка, как твое драгоценное здоровье?". Он скрывал, я не знала, что он в горячей точке. Думала, что он здесь, на месте, около Чернигова. Я верила в это", – сказала украинка.

Видео гибели своего сына Прасковья Михайловна увидела в сети и сразу его узнала. У 19-летнего сына Александра Михаила была истерика – он много плакал после увиденных кадров.

"Смотрю этот самый ужасный кадр – расстрел – и понимаю, что это мой сын. Я закричала "Саша!". Это был шок. Смотрела и всматривалась. Смотрю, это мой Саша. Позвонила невестке Юле, отправила ей видео. Она подтвердила. Сын Саши сказал: "Это наш папа! Бабушка, это папа! Я его узнал..Как он курит, как он стоит". У него была страшная истерика. Он сильно рыдал в трубку", – поделилась мать Героя.

Она рассказала, что сын всегда говорил, что в плен к российским оккупантам никогда не сдастся – лучше погибнет. В его последних словах "Слава Украине!" и в том, что он не сдался врагу, виден его почерк и его характер.

"Он постоянно повторял "Слава Украине. Героям Слава!". Это его характер, это его отношение к своей стране. Вот он такой, защитник. Это его характер, его почерк. Он говорил: "Я в плен не сдамся!". Он в плен не собирался.. Саша не мог им отомстить. У него уже не было автомата, броника, он был раздет.. Его крик души..Я видела его глаза, его боль. Эти последние минуты жизни, что он мог еще? Только "Слава Украине". То, что он был смелым, это не отнять от него", – добавила женщина.

Cамым страшным днем в своей жизни она назвала день, когда ей пришлось опознавать тело своего погибшего сына.

"Земля уходила из-под ног. Две глубокие дырки справа, такие же и с другой стороны... Головы практически не было. Видимо, было ранение в голову. Было видно только лоб и бровь со шрамом, который можно было узнать. На ноге был шеврон с его именем. На ноге у моего сына было родимое пятно, но его не было видно. Сотрудник вытер салфеткой и оно проявилось. Оно было главным доказательством, что это мой сын", – подытожила Прасковья.

Напомним, что 12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, которого безоружным расстреляли захватчики за слова "Слава Украине!".

Мациевский Александр Игоревич был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. По информации спецслужбы, Героя убили 30 декабря 2022 года вблизи населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Его тело вернули домой в феврале 2023-го.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем разговоре с матерью Мациевский пообещал ей, что никогда не сдастся в плен. Прощаясь, Герой поблагодарил, что она его родила.

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