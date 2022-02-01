"Это организованное явление": Монастырский рассказал, откуда поступают сообщения о "минировании" в Украине

С начала года украинские правоохранители получили около 1000 сообщений о "минировании" почти 10 тыс. объектов. 70% из них поступало преимущественно с территории Российской Федерации, ОРДЛО, еще 10% таких "сигналов" за последний месяц получено из Республики Беларусь.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он назвал это явление элементом гибридной войны (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Это организованное явление. И мы ясно понимаем, откуда идет угроза", – отметил глава МВД.

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Министр отметил, что специалисты определяют происхождение звонков и сообщений по IP-адресам. По словам Монастырского, есть также определенный процент "сигналов", поступающих с территории Украины. Этим занимаются преимущественно несовершеннолетние лица. В таких случаях киберполиция находит виновных и привлекает к ответственности.

Глава МВД призвал украинцев не паниковать и сохранять спокойствие, поскольку псевдоминирование уже стало для нашей страны практически обычным явлением и в подавляющем большинстве таких случаев угрозы населению нет.

Также Монастырский рассказал о схеме, по которой действуют правоохранители в случае получения сообщений о "минировании": сначала на место выезжает патрульная полиция, оценивает, насколько угрожающая ситуация, после чего вызывает взрывотехников.

Напомним, ранее Монастырский также сообщал, что активизацию ложных сообщений о минировании различных объектов в Украине правоохранители называют элементом гибридной войны против страны. Большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. Глава МВД добавил, что сообщениями о минировании пытаются посеять панику среди украинцев.

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