'Это очень похоже на поиск 'стрелочников': Порошенко заявил о готовности внести залог за Галушкина

Лидер "Европейской солидарности" Порошенко заявил о готовности внести залог за бригадного генерала Юрия Галушкина.

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Об этом сам политик сообщил в соцсетях.

"Меня возмутил арест боевого генерала, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого Юрия Алимовича Галушкина, которого хорошо знаю еще с обороны Киева зимой 2022 года. Это очень похоже на поиск "стрелочников" вместо справедливого наказания тех, кто "прос*ал" подготовку к войне и продолжает разворовывать государственный бюджет на военных закупках", – отметил Порошенко.

Он отметил, что сложившаяся ситуация "точно демотивирует фронтовых командиров".

"Это не придает нам стойкости, а враг никуда не делся", – заметил Порошенко.

Он рассказал, что на днях получил обращение от военных с просьбой о помощи генералу.

"Предлагаю внести залог за Юрия Галушкина. Так же, как мы вытащили из СИЗО генералов Марченко и Павловского", – сказал Порошенко.

Он призвал адвокатов бригадного генерала обратиться к команде "Евросолидарности" по поводу "необходимой информации и процедур".