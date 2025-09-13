– Я его не убивал! Просто выронил нож случайно…

– Но у него восемь ран!

–… и так – восемь раз.

Ну а вспомнил я этот анекдот, конечно, в связи с недавней реакцией Трампа на путинские дроны в районе Жешува – анекдот в современном значении этого слова. Есть у него, однако, и значение первичное – какая-то настоящая история из жизни.

Так вот, самое современное украинское: суд на Закарпатье [ещё ж не обязательно говорить "В Закарпатье"?] недавно вынес военному приговор за отправку по телефону в адрес госоргана изображения порнографического характера.

Приговор не очень суровый: срок дали условный, но с конфискацией телефона и удержанием "4543 гривень компенсации за проведение искусствоведческих экспертиз".

Всё не знал, как же это называется, - теперь буду знать. Кстати, эксперты по данному профилю в городе Хуст, откровенно говоря, недёшевы. Интересно, между прочим, такая работа у них ежедневная?

В общем – это всё было на выходные. Выходные нашего времени.