"Это могла быть ошибка": анекдот на память Трампу, или Современное искусствоведение
– Я его не убивал! Просто выронил нож случайно…
– Но у него восемь ран!
–… и так – восемь раз.
Ну а вспомнил я этот анекдот, конечно, в связи с недавней реакцией Трампа на путинские дроны в районе Жешува – анекдот в современном значении этого слова. Есть у него, однако, и значение первичное – какая-то настоящая история из жизни.
Так вот, самое современное украинское: суд на Закарпатье [ещё ж не обязательно говорить "В Закарпатье"?] недавно вынес военному приговор за отправку по телефону в адрес госоргана изображения порнографического характера.
Приговор не очень суровый: срок дали условный, но с конфискацией телефона и удержанием "4543 гривень компенсации за проведение искусствоведческих экспертиз".
Всё не знал, как же это называется, - теперь буду знать. Кстати, эксперты по данному профилю в городе Хуст, откровенно говоря, недёшевы. Интересно, между прочим, такая работа у них ежедневная?
В общем – это всё было на выходные. Выходные нашего времени.