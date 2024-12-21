'Это книга о моей войне': Залужный издал первый том автобиографии с красноречивым названием. Фото

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол нашего государства в Великобритании Валерий Залужный издал первый из трех томов автобиографии. Книга называется "Моя война".

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Над трилогией экс-головком начал работать еще в марте 2023 года, все рукописи собирала и редактировала его жена. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.

В этой книге он делится с читателями своим собственным рассказом о себе, о своих мнениях и жизненных решениях.

"Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте! Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец – войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", – отметил Залужный, выразив надежду на встречи и разговоры с читателями.

В аннотации сказано, что эта книга – это личный рассказ генерала о пути от мальчика до главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Однако в то же время это и история страны, которая идет к войне: сначала призрачной, в возможность которой никто не верил, а впоследствии большой и полномасштабной.

Книга Валерия Залужного "Моя война" вышла в издательстве "Вавилонская библиотека". Вторая и третья часть трилогии будут иметь названия "Наша война" и "Их война", сообщает "Читомо".

Как сообщал OBOZ.UA, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов являются лидерами по уровню доверия украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

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