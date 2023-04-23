'Это как срезанное дерево и оно затягивает рану': история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Киевский скульптор Геннадий Титов много лет помогает детям узнать свои возможности через искусство. В начале войны Геннадий присоединился к волонтерскому движению, а затем стал работать с детьми-переселенцами. Своей историей он поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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После начала полномасштабного вторжения все проекты, которыми Геннадий занимался как скульптор-преподаватель, прекратились. Он стал волонтером. Когда началось освобождение Киевщины, сразу поехал с гуманитарной помощью в Ирпень, Бучу, Ворзель.

"Это было очень сильное впечатление. Только убрали тела. Местами следы еще были. Могилы, на которых установлен автомобильный номер вместо знака, потому что об этих людях ничего не известно", - вспоминает мужчина.

В хабе для переселенцев из Краматорска скульптор ежедневно работает с детьми и внимательно замечает, как на них повлияла война и как помогает творчество.

"Есть следы того, что дети пережили. Но, к счастью, детская психика достаточно пластична и быстро восстанавливается. Это как срезаемое дерево, которое оно затягивает рану. Занятия делают детей более спокойными", — делится Геннадий.

Скульптор не просто лепит с детьми, а стремится расширять кругозор молодого поколения, давать интересную информацию по истории искусств, чтобы дети увидели нечто большее, чем военная повседневность. Сам он надеется на хорошее будущее.

"Надеюсь на долгую счастливую жизнь в свободной, победной Украине", - говорит Геннадий. Смотрите и слушайте его историю по ссылке bit.ly/40u1Qv6

Расскажите свою историю о пережитом во время войны на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.