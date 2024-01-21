Это инвестиция в будущее: фонд Порошенко поддержал основание в УКУ стипендии в честь Героя Украины Тараса Бобанича

В Украинском католическом университете учредили годовую стипендию имени Героя Украины Тараса Бобанича на псевдо "Хаммер". Инициатором основания премии стала семья погибшего Героя, а Благотворительный фонд Порошенко поддержал инициативу финансово.

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Стипендию будут вручать студентам, исповедующим патриотические ценности, в частности военнослужащим, детям семей военнослужащих или погибшим, защищая Украину. Об этом сообщили в УКУ.

Тарас Бобанич – военнослужащий, общественный деятель, был командиром 2-го отдельного батальона ДУК ПС. Герой Украины погиб 8 апреля 2022 во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении. Он прикрывал отход своих попавших под танковый обстрел собратьев. Герою было 33 года.

17 января семья Тараса совместно с пятым президентом Украины посетили Украинский католический университет, чтобы задекларировать основание годовой стипендии в честь Героя Тараса Бобанича.

Петр Порошенко, пятый президент Украины и основатель Фонда Порошенко во время визита в УКУ отметил: "Я хочу поздравить инициативу, которую предложили родители Тараса и поддержал наш Фонд совместно с УКУ, чтобы увековечить память Тараса Хаммера, командира батальона "Правого Сектора". Инвестиция в образование – это инвестиция в будущее. У Украины есть фантастическое европейское и евроатлантическое будущее. Когда во время войны мы инвестируем в образование, это значит, что мы верим в победу. А победа для нас будет, когда Украина станет членом НАТО и Европейского союза".

Мария Свистун, сестра Тараса Бобанича рассказала о том, как появилась идея предоставления стипендии: "Это мнение пришло ко мне, когда я была на кладбище, у могилы Тараса. Я подумала, что было бы хорошо увековечить память о нем с помощью стипендии в УКУ. В окружении Тараса были сознательные, демократические, свободные люди, никогда не боявшиеся выражать свое мнение, взгляды. Среди побратимов Тараса было много людей из сообщества Украинского католического университета. Это о памяти. Важно, чтобы студенты знали своих героев, имели на кого равняться".

Президент УКУ, митрополит Филадельфийский, владыка Борис Гудзяк обратился к родителям павшего Героя онлайн: "Я хочу вас заверить, мы ежедневно молимся за наших защитников, за павших, за вдов и сирот. Каждый день работаем, чтобы поддержка Украины увеличивалась. Политики опираются на своих избирателей. И мы делаем все, чтобы эти избиратели знали о наших воинах, о вашем сыне. Для нашего университета большая честь иметь стипендию имени Героя Украины Тараса Бобанича. Благодарю вас, семью, за эту инициативу. Благодарим Вас, Петр Алексеевич, за значительный даток".

Напомним, что Тарас Бобанич был активным участником Революции Достоинства. В конце ноября 2013 года он присоединился к рядам "Правого сектора". С 2014 года воевал против оккупантов в составе ГУК "Правый сектор". Участвовал в боевых действиях в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. В 2019 году стал заместителем командира ГУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений. А в 2020 году был избран членом Провода Национально-Освободительного Движения "Правый сектор". После полномасштабного вторжения России в Украину Тарас Бобанич возглавил 2-й отдельный батальон ДУК ПС.