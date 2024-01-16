'Это грубая ошибка': на телеканале 'Мы – Украина' прокомментировали инцидент с Крымом на карте России в эфире телемарафона

Во вторник, 16 января, в эфире телемарафона "Единые новости" появилась карта России с оккупированным украинским Крымом в составе. Изображения показали в сюжете телеканала "Мы - Украина". В сети из-за этого разразился скандал, а российские пропагандисты разнесли фейл украинских журналистов.

Видео дня

На канале "Мы – Украина" признали, что допустили грубую ошибку. Телеканал дал официальный комментарий инцидента.

"Сегодня в эфире Общенационального марафона "Единые новости" в слоте "Мы-Украина" вышел сюжет о "коммунальном коллапсе в России". В сюжете действительно была изображена карта России, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым. Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность", – говорится в комментарии телеканала.

Руководство канала заверило, что виновники инцидента будут наказаны.

"Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", – отмечается в официальном комментарии канала "Мы-Украина".

Как сообщал OBOZ.UA, национальный телемарафон снова попал в скандал. В эфире показали сюжет о коммунальном коллапсе в РФ и карте временно оккупированного Крыма в составе России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!