'Это деньги моих друзей': экс-председатель Верховного суда Князев утверждает, что найденные у него почти полмиллиона долларов не его

Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, нашел объяснение дополнительным 0,5 миллиона долларов США, обнаруженным на очередном обыске. По словам подсудимого, эти деньги принадлежат его друзьям, а у него купюры оказались на временном хранении.

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Об этом сообщили журналисты Укринформа из зала заседания. Поскольку адвокаты Князева подали апелляцию на решение суда по мере пресечения своего подзащитного в СИЗО, то заседание проходило в рамках ее рассмотрения.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами", – сказал в суде Князев.

Он добавил, что на данный момент приставы отняли у него мобильный телефон, поэтому позвонить членам этого семейства он не может. Поэтому подсудимый рассчитывает, что на связь с ними выйдут представители его защиты.

"После этого я ожидаю, что эта семья будет подавать соответствующие процессуальные обращения", – заключил одиозный Князев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главе Князеву и его сообщнику – адвокату сообщили о подозрении в получении взятки. Их разоблачили на получении 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды. Правоохранители сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Суд отправил бывшего главу Верховного суда под стражу до 13 июля. Впрочем, адвокатам высокопоставленного чиновника предложили альтернативу, а именно внесение залога в размере 80 млн грн.

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