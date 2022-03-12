'Это Чечня, 95 год, мы как слепые котята': российский оккупант пожаловался на потери РФ в Украине. 18+

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на большие потери РФ на войне в Украине. По его словам, то, что происходит сейчас, можно сравнить с чеченской войной.

Также он сказал, что ничего хорошего Россию не ждет, какой бы ни был исход этой войны. Аудиозапись разговора оккупанта опубликована в YouTube.

Оккупант рассказал, что его командир бригады также не видит смысла воевать с Украиной. Он подчеркнул, что, когда войска ведут на задачу, никто не знает, что произойдет и какой будет исход.

"Ну, комбриг уже сам, он уже просто сидит и говорит: на***? Это Чечня, 95-й год. Чечня говорит тут. Самое пекло было – это вот то же самое, что здесь. То есть мы, как слепые котята – идем и не знаем, что будет. По**й!", – жалуется оккупант.

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Также он добавил, что российские пропагандистские СМИ врут об "успехах" российской армии в Украине.

Напомним, с начала вторжения в Украину войска страны-агрессора РФ понесли большие потери в живой силе и технике. На 17-й день войны ряды врага поредели на более чем 12 тыс. человек, уничтожено свыше 360 танков и 140 самолетов и вертолетов.

По данным Генштаба ВСУ, у российских оккупантов наблюдается большая проблема с комплектованием резерва. Было замечено, что группы дезертиров из числа военных РФ выдвинулись к границам страны-агрессора. Украинские военные сдерживают массированное наступление врага и дают отпор по всем направлениям.

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