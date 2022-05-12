"Это была самооборона": в сети припомнили, как группенфюрер "оправдывал" массовые убийства во Второй мировой

На Международном военном трибунале в Нюрнберге командир айнзанцгруппы D, группенфюрер СС Отто Олендорф оправдывал массовые убийства людей во время Второй мировой войны необходимостью самообороны.

Видео с его показаниями выложили в сеть. Это фрагмент документального фильма "Нюрнберг. Нацисты перед своими преступлениями" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как следует из видео, во время допроса в рамках Нюрнбергского трибунала его спросили – зачем отряды под его командованием убили 90 тысяч человек, преимущественно на юге Украины?

"Это была самооборона. Если бы мы не напали, Советский Союз напал бы на нас", – ответил Отто Олендорф.

Видео дня

Отто Олендорф – деятель германских спецслужб, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. Начальник III управления РСХА, занимавшегося сбором сведений о состоянии дел внутри страны, начальник айнзатцгруппы D, известной как эскадрон смерти.

В 1946 году на Нюрнбергском процессе против главных военных преступников Олендорф был одним из главных свидетелей обвинения, рассказав о деятельности айнзатцгрупп на оккупированной территории Советского Союза. В 1948 году он был приговорен к смертной казни на одном из последующих Нюрнбергских процессов (процесс по делу об айнзатцгруппе). Повешен 7 июня 1951 года.

Айнзацгруппы – это оперативные военно-разведывательные части Службы безопасности (СД), созданные германским нацистским руководством в рамках войск СС для ликвидации населения и уничтожения военнопленных на оккупированных территориях.

Нюрнбергский процесс – это международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил в городе Нюрнберг с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.

Как известно, президент РФ Владимир Путин военное нападение на Украину тоже оправдывает необходимостью самообороны. Якобы Украина готовилась напасть первой, поэтому Россия нанесла превентивный удар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что когда украинские войска освободили от российских оккупантов город Бучу Киевской области, то во время проверки территории во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

Также во время оккупации Тростянца в Сумской области российские захватчики мародерствовали и издевались над мирными жителями, а в подвале вокзала устроили камеру для пыток. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Также следователи эксгумировали тела 23 погибших, в том числе двух детей.

А перехваченные СБУ разговоры российских оккупантов со своими родными показывают, что рядовые россияне призывают военных убивать и пытать украинских детей.