Рядовые россияне призывают российских оккупантов убивать и пытать украинских детей. Представители "простого народа", якобы не имеющего никакого отношения к развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне в Украине, готовы травить, калечить и издеваться над украинскими детьми.

Об этом свидетельствует один из перехваченных СБУ разговоров российского оккупанта с женой, которая и смакует подробности пыток, которым она подвергала бы украинских детей, которых РФ насильно вывезла на свою территорию. Шокирующее аудио было опубликовано Службой безопасности Украины.

В перехваченном разговоре рашиста, воюющего под Харьковом, с садисткой-женой из одного из пограничных российских городов последняя очень возмущается, что украинские дети не хотят рисовать символику, с которой россияне уничтожали их города и села и убивали украинцев.

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"А ты знаешь, что эти дети нашим детям говорят? Их попросили в школе нарисовать ну там к празднику, а они сказали: "Это не наш праздник". Это наши дети в школе рассказывают. И ты в курсе, что они потом вырастут, эти нацики – и будут такими же. Чего Путин всех в Россию зовет: "приезжайте, приезжайте", придурков этих. Сидели бы там. Всех бы перебили – и нах*р", – говорит рашистка.

Такая агрессия удивила даже оккупанта. На тираду существа женского пола он ответил фразой: "Какая же ты "добрая".

И тогда она начала мечтать, что бы она делала с украинскими детьми.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит рашистка.

"Ну это же дети, Юль!" – пытается остановить бесноватую ее муж-оккупант. Но это ему не удается.

"Я прямо ненавижу этих украинцев! А теперь – вообще. Я даже детей этих расстреляла бы!" – говорит представительница народа, который, как верят многие на Западе, не несет ответственности за зверства российской оккупационной армии в Украине.

"Очевидно одно: "руZZкий мир" – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он не прикрывался. Именно поэтому мы должны защитить от него свою Родину!" – резюмируют в Службе безопасности Украины.

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