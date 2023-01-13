''Это был акт демонстрации несокрушимости украинского народа'': участница роскошной гулянки в Куршевеле оправдалась после скандала. Фото

Украинка Алина Варакута попыталась оправдаться за роскошную гулянку в честь ее дня рождения, которую она устроила в Куршевеле. В скандал вокруг мероприятия ранее попали его участники Сергей Ошеровский, находящийся в розыске МВД Украины, и его жена Карина Жосан.

Видео дня

В своем Instagram Варакута уверяет, что никогда прикасалась к государственным деньгам, а все средства, потраченные на курорте в Куршевеле, якобы заработала самостоятельно. Присутствие флага Украины и украинских песен на празднике она объяснила тем, что "это был акт демонстрации несокрушимости украинского народа в любые времена" (фото размещены внизу новости).

При этом девушка принесла извинения за то, что опубликовала в сети кадры с роскошной гулянки.

По словам Варакуты, сумма, потраченная ею на помощь Украине, гораздо выше той, которая ушла на празднование. Судя по информации со страницы Алины, она зарабатывает на криптовалюте.

"Да, мы потратили определенные деньги на празднование. Но это наши личные средства, заработанные нашим честным трудом. Если кто-то из украинцев сейчас обновит старое авто на новое, он тоже будет виноват? Да, я нахожусь за границей. Моя работа, которая на 100% связана с доступом к интернету 24/7, в Украине без света была бы невозможна", – написала Алина Ворокута в своих stories.

Она добавила, что на гулянке присутствовал флаг Украины извучали украинские песни, поскольку сейчас любой праздник украинцев "связан с одним желанием – победы".

"И это был акт несокрушимости украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция – категорическая", – заявила Ворокута.

Она добавила, что в то же время понимает, что из-за войны могла кого-то сильно обидеть, поэтому хочет "искренне извиниться и заверить, что публикация сторис с празднования несла в себе абсолютно противоположное, победное настроение".

Судя по Instagram парня Алины Дмитрия Величко, он близко общается с Ошеровским, связанного с депутатом от запрещенной ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим Ворокута заявила, что празднует свой день рождения "как хочет". Она попросила людей "думать головой" прежде чем писать оскорбления.