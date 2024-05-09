Это будет другая война: Порошенко передал ВСУ очередную партию новейшего кибероружия – РЭБ 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ еще 5 комплексов противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Это – не просто РЭБ, а настоящее кибероружие нового поколения, объясняет пятый президент.

О передаче нашим защитникам дежурной партии комплексов РЭБ "Ай-Петри" Порошенко сообщил в соцсетях. Он признался - мечтает, чтобы вся линия обороны была под надежным прикрытием этой киберзащиты, которая изменит ход войны.

Осенью прошлого года Петр Порошенко инвестировал в новейшую отечественную разработку 150 млн. грн. собственных средств. Первые комплексы уже около двух месяцев прикрывают артиллерийские дивизионы вдоль линии фронта.

"Здесь – пять новых комплексов, а всего их уже 18. Наша задача как производителей довести это до 20 комплексов, которые способны перекрывать сотни километров фронта, обеспечить надежную защиту наших артиллеристов, пехотных подразделений, командных пунктов и т.д.", – говорит Порошенко.

"А самое главное, что мы передаем это компетентным, профессиональным операторам, которые прошли очень хорошую подготовку. Я, к сожалению, не могу вам рассказать, показать, но у них очень убедительные результаты боевого применения "Ай-Петри", – отметил Петр Порошенко.

В соответствующие подразделения РЭБ сейчас набирают специалистов, готовых овладеть этими современными системами. "Кто имеет высшее техническое образование – можете зарегистрироваться, и вы сможете служить в подразделении, которое обеспечивает противодействие средствам технической разведки противника", – рассказал Порошенко.

"Этот комплекс активно используется уже почти 2 месяца прямо на линии боевого столкновения. Все наши пожелания, все выявляемые недостатки мы непосредственно связываемся с производителем и все это без проблем решается", – говорит военный.

Его коллега добавляет: "мы получаем оружие нового поколения, новейшие уже работающие комплексы выполняют специальные боевые задачи. Это, во-первых, удобство в использовании, удобство в управлении. Это уже более интеллектуальное оружие по сравнению с предыдущим".

"Скажу откровенно, в этот проект мало кто верил. Хотя на бумаге все сходилось, но выглядел он нереально, пока мы не увидели его в действии. Проект реализовала одна из лучших в Украине команд, еще с начала российского вторжения – с 2014 года – производила системы РЭБ. Их системы и сейчас стоят на вооружении. Но количество дронов значительно возросло, и теперь нам необходимы более мощные системы", – рассказывал ранее Петр Порошенко.

После полномасштабного вторжения российские оккупанты начали широко применять барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" с "подсветкой" цели "Орланами" и "Залами", борьба с которыми довольно сложна. Военные говорят: российские беспилотники наносят немало вреда по всем направлениям фронта. Орланы корректируют вражеский огонь и могут пролететь до 150 км с передачей сигнала с камеры, а по определенному маршруту он может преодолевать до 600 км или 10 часов полета.

Сейчас на фронте "Орланы" пытаются сбивать с зенитных установок и даже стрелкового оружия, но это непросто. Стоит одна враждебная "птичка" около 120 тысяч долларов и одновременно может корректировать работу 20-30 "ланцетов". А каждый "Ланцет" несет фугасный заряд и представляет огромную угрозу для техники и личного состава на передовой, объясняют военные.

"Когда я увидел на бумаге, что этот РЭБ может "задавить" российские БПЛА на расстоянии до 20 километров, ослепить "Залы" и "Орланы" так, чтобы они больше не могли корректировать "Ланцеты" или арт по нашим позициям, а наши дроны одновременно могли спокойно доставать врага — это казалось фантастикой. Но наша команда поверила разработчикам", – написал Петр Порошенко.

Он также рассказал: обычно разработка такого комплекса длится от 3 до 8 лет, но этот проект удалось сделать менее чем за 5 месяцев: "у нас уже много заказов от военных. Комплекс состоит из РЭБа, современной радиолокационной станции, антидронового устройства, надежной защищенной связи, автономного питания, штабов управления".

"Моя мечта, чтобы вся линия обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов. Если все получится, это будет другая война", – говорит Порошенко.