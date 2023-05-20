'Это бессмысленная война': пленный наемник сказал, что их используют как пушечное мясо, и обратился к Путину. Видео

Российский оккупант из ЧВК "Ветераны", который попал в плен к воинам ВСУ, раскритиковал войну в Украине. Он указал, что ему даром не сдалось "освобождать" украинский народ от "бандеровцев", но он был вынужден вступить в ряды захватчиков, чтобы не оказаться в тюрьме, согласно законодательству РФ.

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Признание Руслана Федотова опубликовал на своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Оккупант рассказал об условиях, на которых вступил в состав наемников, в плену у украинцев оказалось куда лучше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как по телевизору рассказывают, все не так, как есть на самом деле. Нас бросили в окопе, даже воды не было. Вот ваши ребята дали воды. Вообще никто не бил, напоили, накормили. А рассказывают другое. Что над пленными украинцы издеваются и всячески пытают. Меня никто пальцем не трогал", – признается оккупант.

Когда военнослужащий украинской армии попросил Федотова обратиться к Путину, тот не стал юлить. Он признал, что так называемая СВО, объявленная Кремлем, на самом деле бойня, куда солдат России бросили как пушечное мясо непонятно, с какой целью.

"Владимир Владимирович, заберите всех парней домой. Вы просто не представляете, что здесь творится, мы просто пушечное мясо", – говорит "спаситель".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские штурмовики поймали очередного российского захватчика. Оккупант с испугу рассмешил наших воинов "правильной" оговоркой.

"Передаю привет третьей штурмовой. Спасибо за то, что меня изящно взяли в плен", – сказал оккупант, почему-то заменив слово "красиво".

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