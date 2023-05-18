ETNODIM и UNITED24 создали особые вышиванки для послов платформы, экземпляр разыгрывают среди доноров

ETNODIM и UNITED24 создали вышиванки для послов платформы. Второй экземпляр разыгрывают среди доноров по всему миру. Цель проекта – собрать средства на восстановление школы в селе Бузовая Киевской области. Экземпляр вышиванки, как у посла, можно получить за взнос от 24 долларов.

Видео дня

За основу для сорочек взяли орнаменты из разных регионов Украины, которые дополнили элементами, связанными с каждым послом. Орнамент на вышиванке Мишеля Азанавичюса характерен для Волыни, ведь бабушка оскароносного режиссера родом из Ковеля. Темно-синяя рубашка Скотта Келли с вышитыми звездами и небесными светилами будет напоминать ему два важных путешествия – в открытый космос и в Украину.

В основе вышиванки Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галиции, откуда родом бабушка и дедушка актрисы. Цвета и орнамент вышиванки для фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнольдса присущи традиционным полотенцам Восточного Подолья. Но на этой рубашке вместо кузнечиков появились стилизованные драконы. К рубашке кантри-певица Брэда Пейсли, созданной по мотивам творчества выдающегося украинского художника Александра Саенко, добавили бахрому. В основу вышиванки для Андрея Шевченко лег геометрический орнамент вышивки Киевского региона, к которому добавили листья каштанов – чтобы всегда напоминала легенду футбола о родном городе.

В коллекциях ETNODIM сочетает традиционные орнаменты с символами новейшей Украины. Так древние украинские традиции приобретают новое звучание.

"Нам было ценно приобщиться к созданию вышиванок для людей, которые поддерживают Украину в самое тяжелое время в ее истории. Некоторые вышиванки посвящены украинским корням послов и содержат орнаменты, присущие регионам, откуда родом их семьи, как Одесщина Лиева Шрайбера или Тернопольщина Барбры Стрей. Некоторые имеют специальные элементы, объединяющие украинские традиции и дело жизни посла: например звезды и планеты у Скотта Келли или животные, с которыми встречался в своих путешествиях путешественник Беар Гриллз, теперь эти вышитые рубашки поедут в разные страны: от Франции до Канады, от США до Англии – и будут всегда напоминать амбасадорам UNITED24 об их важном деле и о крепкой связи с Украиной, которая продолжится и после нашей победы", – отметили ETNODIM.

Через 15 месяцев после начала полномасштабной войны UNITED24 использует каждую возможность, чтобы активизировать доноров из 110 стран, привлекать к Украине дополнительное внимание. Проект с вышиванками решает сразу две задачи.

"Во-первых, поможет завершить сбор на восстановление школы в селе Бузова, которую разрушили российские войска во время наступления на Киев в марте 2022 года. Для восстановления учебного заведения нужно 1 250 000 $. И из этой суммы осталось собрать всего 200 000$. Во-вторых, вышиванки будут рассказывать всему миру о нашей истории и культуре. Мы уверены, что они заинтересуют каждого, кто увлекается нашими послами", – рассказали представители UNITED24.

Купить такую вышиванку невозможно. Но можно выиграть, пожертвовав от 24$ на восстановление школы в селе Бузова Киевской области. Сбор проходит с 18 мая по 1 июня. Количество взносов от одного участника не ограничено.