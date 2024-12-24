'Эта акция – символ надежды и веры в будущее': Фонд Рината Ахметова устроил детям новогодний праздник в Киеве

23 декабря в Киеве поздравили детей во время традиционной Новогодней Акции программы "Ринат Ахметов - Детям!". Участники собрались из разных уголков Украины. Уже 24 года эта акция является символом заботы и поддержки, даря тепло, радость и веру в лучшее будущее.

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Ведущим события стал посол Фонда Рината Ахметова, актер Алексей Суханов. Он отметил:

"Эта акция – символ надежды и веры в будущее. За время ее существования участниками стали более 1,2 миллиона детей. Это невероятное количество маленьких украинцев, которым подарили заботу, внимание и уверенность в своих силах".

На празднике презентовали вдохновляющие истории детей, которым помог Фонд.

Тимофей прошел реабилитацию после тяжелого ранения, а сейчас тренируется в ФК "Шахтер Стальные".

Арсен потерял отца, но получил толчок к раскрытию таланта и стал вести мотивационные видео для сверстников в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

София пережила оккупацию, но получила профессиональное вдохновение благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперпрофессия", и теперь мечтает стать журналисткой.

Все эти истории – о том, как программа Ринат Ахметов – Детям помогает преодолевать трудности, прокладывать путь в жизни и менять свое будущее.

Одним из ключевых событий программы "Ринат Ахметов - Детям в 2024 году стал конкурс эссе" 1000 дней войны. Мой путь" среди учащихся и учителей Украины. В этом году поступило более 4000 работ. Участники делились своими переживаниями, рассказывая о боли и потерях, но и демонстрируя силу духа. Лучшие работы вошли в коллекцию Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Светлана Мистюк, заведующая сектором отдела работы с одаренной молодежью государственного научного учреждения Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины, рассказала о значении конкурса эссе:

"Конкурс эссе был начат Фондом Рината Ахметова четыре года назад и стал важной площадкой для выражения мнений, переживаний и опыта. Тематика конкурса – это 1000 дней войны. У каждого человека свой путь через эти сложные дни, но не каждый способен рассказать об этом открыто. Участники конкурса – это очень смелые дети и взрослые, которые не только поделились своими историями, но и дали возможность другим увидеть этот опыт. Все истории станут частью новейшей истории Украины, которую мы пишем вместе".

Победителей конкурса отметили дипломами и ценными наградами. После этого участников мероприятия ждали творческие мастер-классы, веселые развлечения, танцы и общение. И, конечно, все получили праздничные подарки.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие мальчиков и девочек, детство которых было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн. детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая не прерывается уже 24 года. Команда Фонда организует праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.