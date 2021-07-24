Украинский дубляж в кино имеет привкус качества и некой вкусной "европейскости". Это я как "русскочелюстная" в быту харьковчанка говорю.

По поводу "Сватов" – то понятно, что даже "европейскость" не причешет советчины, как бы она, эта дешевая советчина, не копировала западные стандарты.

Далее текст на языке оригинала.

Я ж колись до війни дивилась кілька серій – вони починали з того, що сюжет в Києві, чи під Києвом. І номери на машинах з буквами "АА". А потім так плавненько – вже вони начебто росіяни. Скотилися до підлаштування під російський ринок. Тобто тим, що люди зараз плюються від української озвучки, вони лише чітко позначили розділення – хто ж досі в Україні їх дивиться. А кому вже давно на "Сватів" та "Квартал" плювати.

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Я так вважаю, що якщо рейтинги після озвучки мовою падають, а Закон є і його не можна порушувати, то вже б зняли той серіал з прокату до бісової матері.

І нема проблем.

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