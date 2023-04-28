Есть семьи погибших украинских защитников, где вдовы остались сами с 8-9 детьми, – волонтер Ярова

В Днепре состоялась встреча известной волонтерки, главы ОО "Мечта детей Украины" Даны Яровой с общественностью. В рамках дискуссии обсудили вызовы послевоенного общества, обеспечение армии, необходимость опеки над детьми погибших воинов и роль местного самоуправления.

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"Самая уязвимая категория в этой войне – это дети, лишенные родительской опеки. Когда мы в ОО "Мечта детей Украины" запустили анкетирование и начали собирать данные, есть семьи, где вдовы остались с 8-9 детьми. Мы сейчас должны вкладывать в этих детей свои силы, свое время, материальные и моральные усилия, стабилизировать психологически. Ведь согласно нашему анкетированию 30% семей нуждаются в психологической помощи, а еще большее количество пока не осознает этой необходимости", – отметила Яровая.

Также волонтер добавила, что общественность и местная громада должны консолидировать усилия и совместно помогать детям украинских героев, вводить муниципальные стипендии, быть на близком контакте с каждой семьей.

"Война оставляет после себя смерть и разрушенные судьбы. Среди жертв российского вторжения – дети, лишенные родительской опеки, оставшиеся вдовами матери, наедине со своими проблемами и часто без крыши над головой. Помочь им, поддержать такие семьи – наша обязанность общества ", – подытожила Яровая.