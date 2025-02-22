Есть неожиданные фамилии: опрос показал, кого из европейских лидеров украинцы поддерживают больше всего и меньше всего

Согласно результатам нового социологического исследования группы "Рейтинг", президент Франции Эммануэль Макрон возглавляет рейтинг симпатий украинцев среди лидеров Европы. В первой тройке также президент Польши Анджей Дуда и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Результаты опроса опубликовали в пятницу, 21 февраля, на сайте группы "Рейтинг". Опрос провели среди 1200 респондентов из всех свободных областей Украины, где была украинская мобильная связь, в течение 20-21 февраля.

Ошибку репрезентативности исследования авторы оценивают в не более 2,8 процента.

Выяснилось, что хуже всего опрошенные украинцы относятся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (11%), непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко (8%) и российскому диктатору Владимиру Путину (1%).

Среди зарубежных политиков одобрение украинцев получили:

президент Франции Эммануэль Макрон – 77%;

президент Польши Анджей Дуда – 72%;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – 67%;

канцлер Германии Олаф Шольц – 57%;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – 57%.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский международный институт социологии, ссылающийся на результаты исследования проекта Онух IBIF, отмечает, что 63% украинцев полностью или скорее одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента. В частности, 73% респондентов считают украинского лидера настоящим патриотом.

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