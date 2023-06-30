Есть ли угроза нападения на Украину с территории Беларуси: Наев отчитался об обстановке на пограничье

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас непосредственной угрозы со стороны Беларуси и России нет. Однако, как он подчеркнул, при росте уровня угроз предусмотрено наращивание сил.

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Украинские защитники готовы к отражению любых атак. Об этом Наев написал в своем Telegram-канале.

"Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки" , – отметил он.

По словам командующего, украинская разведка работает непрерывно и обменивается информацией с иностранными коллегами.

Наев подчеркнул, что командование и личный состав готовы к отражению любых атак.

"Мы осознаем ту информацию, которой владеем, но время не тратим. Это значит, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи. […] Личный состав слажен, а командиры знают, как правильно управлять подчиненными и как действовать в случае необходимого усиления", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на белорусской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии белорусские войска "будут перенимать опыт" ;

– британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

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