'Есть два игрока, которые на это влияют': Маси Наем объяснил, в чем будет залог успеха Украины в послевоенные годы

После победы Украины в войне против российских оккупантов обществу необходимо будет установить максимально комфортные взаимоотношения между гражданским населением и военнослужащими. От взаимоотношения этих двух игроков во много будет зависеть успех нашей страны в послевоенные годы.

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Также следует не позволить политикам использовать военных в своих политических играх ради собственной выгоды. Об этом в рамках проекта "Орестократия" рассказал украинский адвокат и военнослужащий Маси Найем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, после победы Украины над РФ гражданские должны будут создать определенную границу толерантности по отношению к военных. Она должна включать в себя максимально удобные сервисы для военных, с максимальным уважением к ним. При этом Найем уверен, что на этом благодарность должна заканчиваться, а остальные процессы должны регулироваться общественным договором.

"Есть Два игрока, которые на это влияют – это военные и гражданские. Гражданские должны создать такую рамку того, что общество толерует или нет для военных, и эта рамка должна быть простой – максимально удобные сервисы для военных, с максимальным уважением к ним. То есть самые крутые специалисты предоставляют услуги - реабилитации, восстановления, психологического восстановления, устройства на работу. Эта рамка благодарности на этом должна заканчиваться. Дальше все происходящее с военным должно меряться этой рамкой общественного договора. То есть общество должно для себя сформировать эту историю, что военные – это уважение, честь, вот вам сервисы. Только военный что-то делает не то, извините, в этот момент военный перестает быть военным, он становится человеком, у которого есть взаимодействие с другими людьми, здесь действует закон, главенство права", – объяснил Найем.

Также он отметил, что для каких-либо изменений в государстве одного желания недостаточно – необходимо понимание, как перестроить таким образом, чтобы процесс работал лучше. В то же время Найем подчеркнул, что военным после окончания войны важно "спрятать оружие" и в любой ситуации руководствоваться гражданскими демократическими инструментами.

"Здесь очень важно, чтобы военные не были реактивными. То есть мускулистость, когда вы взяли оружие и пошли убивать это классно. Когда возвращаемся назад в гражданскую жизнь мы должны спрятать оружие и сказать: смотрите, здесь действуют гражданские демократические инструменты. Вам не нравится тот или иной депутат - это можно сменить выборами, вам не нравится выборы - есть другие инструменты, другие демократические, как можно это изменить и здесь надо понять, чтобы мы работали по тем правилам", – сказал Найем.

Он добавил, что на войне нет правил, но в мирной жизни они есть и их важно соблюдать. По словам Найема, в Украине очень важно, чтобы военные осознали, что они защитили гражданское население не с целью его уничтожить. При этом важно, чтобы политические силы после войны не использовали военнослужащих ради своей собственной выгоды, как это было в 2014-2016 годах.

Найем объяснил, что украинские общество травмировано не ценностными личностями в политике, поэтому у людей есть запрос на другие лица. При этом он подчеркнул, что человек должен быть компетентен и показывать профессионализм в том деле, которое делает.

"Надо помнить все время: военные – это большое уважение, благодарность за то, что они сделали. Когда вы выбираете людей во власть это должны быть компетентные люди. Если ценностные вопросы будут к ним, то для этого работают антикоррупционные органы, должны работать, СБУ, ГБР и полиция. Потому что как только ценность надломилась, здесь же его по закону схватили, но если он компетентен, то работай, пожалуйста. Самое главное в истории этих людей, чтобы они дали возможность Украине стать успешной. Если ценностный человек не знает, что с этим делать, извините это не по времени, у нас уже было такое", – заявил Найем.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что объявлять новую мобилизацию в Украине сейчас не нужно. Генеральный штаб "в спокойном темпе" компенсирует потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине призвать в ВСУ могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет оснований для получения отсрочки. В то же время в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий увеличение этого срока до пяти лет. Речь идет о тех солдатах или офицерах запаса, которые уже отвоевали на фронте и демобилизовались.

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